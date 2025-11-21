Người dân Quảng Ngãi tất bật gói bánh, soạn thực phẩm gửi vào vùng lũ 21/11/2025 13:25

(PLO)- Những phần thức ăn, thuốc men được gói ghém cẩn thận, chuyển đến tận tay bà con vùng lũ.

Những ngày qua, khi Đắk Lắk và Gia Lai đang oằn mình trong biển nước, ở Quảng Ngãi, từng gian bếp lại sáng lửa. Người góp công, người góp của, từng phần bánh chưng, bánh tét, từng thùng mì, gạo, nước uống được gói ghém gửi lên vùng ngập, lũ.

Những chuyến xe nghĩa tình nối dài, mang hơi ấm miền Trung đến với đồng bào đang khó khăn.

Tất bật chuyển bánh chưng, bánh tét lên xe để vào vùng lũ.

Tấm lòng người Quảng Ngãi

Sáng 21-11, tại điểm tiếp nhận 587 Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, không khí tất bật bắt đầu từ tờ mờ sáng. Người gói bánh, người sắp xếp các thùng hàng, người kiểm đếm từng phần quà.

Mỗi thùng hàng đều được chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm như mì gói, gạo, nước uống, thuốc men… để kịp gửi đi Đắk Lắk và Gia Lai trong thời gian sớm nhất.

Ngồi soạn thực phẩm thành từng phần nhỏ, bà Nguyễn Thị Nghe (60 tuổi, ngụ phường Cẩm Thành), chia sẻ nhóm đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của người dân Quảng Ngãi. Có người nghe tin đã chạy đến phụ giúp vận chuyển, sắp xếp đồ đạc. Có đơn vị mang đến xe tải sẵn sàng chở những chuyến hàng vào vùng lũ.

Câu chuyện về những tấm lòng ở Quảng Ngãi cùng gom góp thực phẩm, nước uống gửi vào hai tỉnh Tây Nguyên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Từ đó, càng nhiều người tìm đến điểm tập kết để chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn.

Chị Hoàng Lan Phương (35 tuổi, phường Nghĩa Lộ) sau khi đọc được lời kêu gọi đã ngay lập tức ra chợ mua mì gói, nước uống, bánh mì ngọt mang đến điểm tập kết. “Những lúc bà con nơi khác đang gặp nạn, mình ở vùng an toàn càng phải nghĩ đến họ. Giúp được gì thì giúp, không nề hà gì cả. Chỉ mong bà con sớm vượt qua!”, chị chia sẻ.

Chỉ trong buổi sáng 21-11, rất đông người dân Quảng Ngãi đã đến điểm tiếp nhận trên đường Quang Trung để gửi hàng, nhờ chuyển vào vùng lũ. Có người mang theo thức ăn, có người mang theo nước uống, các loại bánh, thuốc men… với mong muốn chuyển đến tay người cần nhanh nhất.

Những nồi bánh nghĩa tình

Anh Nguyễn Thanh Bình (51 tuổi, nhóm thiện nguyện 0 đồng) cho biết những ngày này, các nhóm thiện nguyện ở Quảng Ngãi đều hướng về Gia Lai và Đắk Lắk. Tại điểm tập kết, bà con cùng nhau gói bánh chưng, luộc trứng, phân loại quà rồi đóng lại thành các phần hỗ trợ gọn gàng, tiện dụng. “Bà con đem tới thứ gì chúng tôi cũng nhận, từ lon gạo, thùng mì đến bánh trái tự làm. Chỉ mong góp được chút gì đó để đồng bào trên ấy vơi bớt khó khăn”, anh Bình nói.

Từ hôm qua đến nay, hơn 10 chuyến hàng đầy ắp gạo, mì, bánh trái đã được đưa đến tay bà con vùng ngập, lũ.

Không chỉ có thực phẩm nhanh, từ chiều hôm trước, bà con đã tụ họp tại 587 Quang Trung để gói bánh chưng, bánh tét gửi lên vùng lũ. Người lau lá, người vo nếp, người làm nhân, người buộc lạt… tất cả đều hối hả, đầy sự ấm áp, tinh thần sẻ chia. Chỉ trong một đêm, 5 nồi bánh lớn với hàng trăm cặp bánh đã được vớt ra, để ráo rồi chuyển ngay vào vùng đang ngập sâu.

Giữa gian nhà rộng, chị Võ Thị Hồng Nhung thoăn thoắt xếp lá, vo nếp. Chị gửi hai con cho ông bà trông giúp để có thể lên góp sức. “Bánh chưng no lâu, lên vùng lũ có khi giúp họ qua được vài bữa. Vậy là mình thấy vui rồi”, chị nói.

Các phần trứng luộc, bánh nấu chín được chuẩn bị chu đáo.