Đèo Lò Xo mất an toàn, nguy cơ sạt lở cao 18/11/2025 20:49

(PLO)- Đèo Lò Xo tiếp tục được cảnh báo là nơi nguy hiểm vì nguy cơ sạt lở cao.

Mưa lớn kéo dài tại miền núi Quảng Ngãi đã khiến sạt lở xuất hiện ở nhiều tuyến đường huyết mạch.

Đất đá đã ngấm nước, có thể đổ sập bất kỳ lúc nào

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô cho biết, đã trực tiếp kiểm tra khu vực đèo Lò Xo và xác định nguy cơ sạt lở đang ở mức báo động cao. “Khuyến cáo xe cộ không nên lên đèo để đảm bảo an toàn” - ông Vĩnh nhấn mạnh.

Một điểm sạt lở trên đèo Lò Xo.

Đoạn tuyến qua địa bàn chưa ghi nhận sạt lở mới nhưng có nguy cơ mất an toàn do mưa tiếp diễn với cường độ cao. Các điểm sạt lở cũ vừa dọn dẹp trong đợt mưa trước có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi đất đá đã ngấm nước. Ông Vĩnh khuyến cáo tài xế chọn hướng đi khác, dù xa hơn nhưng an toàn hơn.

Lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan đã chốt chặn nhiều vị trí trên đường Hồ Chí Minh để ngăn phương tiện từ Quảng Ngãi đi TP Đà Nẵng và ngược lại. Những xe cố vượt đèo Lò Xo đều bị yêu cầu quay đầu vì nguy cơ gặp sạt lở bất ngờ.

Nguy cơ sạt lở trên đèo Lò Xo cao, do đó, lực lượng chức năng chốt chặn không cho phương tiện cố vượt đèo.

Đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ II.1 (Khu Quản lý đường bộ III) cho biết tuyến qua TP Đà Nẵng hiện có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc hoàn toàn từ xã Thạnh Mỹ đến xã Khâm Đức.

“Với các điểm sạt lở hiện hữu phải mất khoảng 3 ngày mới có thể dọn dẹp để thông xe tạm, nhưng với tình hình mưa lớn như hiện tại, việc thông tuyến sẽ rất khó khăn” - đại diện đơn vị nói.

Nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 24

Ngày 18-11, Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, tại Km112+200 Quốc lộ 24, ta luy dương bất ngờ sạt xuống, đất đá tràn kín mặt đường gây ách tắc hoàn toàn. Đơn vị đã điều động phương tiện cơ giới đến hiện trường để hốt dọn, mở đường tạm cho phương tiện qua lại.

Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 24.

Không chỉ vậy, tại Km76+900, ta luy âm xảy ra sụt lún lớn, kéo theo một nửa mặt đường phía trái bị sụp xuống. Vết nứt kéo dài khoảng 60m, rộng từ 15 - 30cm, sâu 15 - 30cm so với nền đường. Đơn vị quản lý đã rào chắn, đặt biển cảnh báo để phương tiện nhận biết và chủ động phòng tránh.

Để hạn chế vết nứt tiếp tục lan rộng, các công nhân đang vận chuyển cấp phối, đá hộc để lấp rãnh dọc, mở rộng lối lưu thông tạm thời.

Mặt đường bị nứt lớn.

Tình trạng sạt lở xuất hiện liên tiếp ở các đoạn như tại Km109+800 sạt ta luy dương, đất tràn xuống mặt đường. Km112+100 tiếp tục sạt đất từ ta luy dương. Km127+940 mái ta luy dương xuất hiện vết nứt rộng khoảng 13 cm, đang có xu hướng phát triển, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất ngờ, rất nguy hiểm cho người và phương tiện.