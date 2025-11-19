2 lần sạt lở đe dọa trường bán trú ở Quảng Ngãi, sơ tán khẩn giáo viên và học sinh 19/11/2025 12:59

(PLO)- Hàng chục khối đất đá đổ sập xuống khu nhà phía đông Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long, Quảng Ngãi. Trước đó, sạt lở cũng đã ập xuống khu nhà này.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, khu vực các xã vùng núi phía đông Trường Sơn hứng mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 260 mm.

Mưa lớn kéo dài làm nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và chia cắt giao thông trên các tuyến miền núi được cảnh báo ở mức rất cao.

Hai lần sạt lở áp sát trường bán trú

Sáng 19-11, ông Đinh Trường Giang, Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết chính quyền địa phương đã phải tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long sau khi liên tiếp xảy ra sạt lở đồi núi ngay phía sau khuôn viên trường.

Khu vực sạt lở tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long.

“Địa phương đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến địa chất để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh trước nguy cơ sạt lở còn kéo dài”, ông Giang nói.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 18-11, một vụ sạt lở lớn tại taluy dương sau khu nhà ở bán trú và nhà công vụ giáo viên làm hàng chục khối đất đá (ước khoảng 50m³) đổ ập xuống khu vực phía Đông dãy nhà hai tầng gồm 10 phòng (5 phòng bán trú học sinh, 5 phòng dành cho giáo viên).

Sạt lở làm hư hại mái trường.

Khối đất đá khổng lồ tràn xuống, gây nguy hiểm nghiêm trọng, đe dọa an toàn toàn bộ khu nhà, buộc nhà trường phải ngừng sử dụng toàn bộ khu nhà.

Chính quyền xã Sơn Tây sau đó đã có mặt kiểm tra hiện trường và ghi nhận taluy tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt, có dấu hiệu dịch chuyển, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào.

Đất đá đổ tràn vào khuôn viên trường học.

Đáng nói, trước đó chưa đầy một tháng (ngày 29-10), khu vực này cũng từng xảy ra sạt lở lớn, đất đá tràn xuống khu nhà hai tầng gồm dãy phòng học và nhà ăn bán trú của trường.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long thông tin thêm, các lớp học tại dãy nhà hai tầng gần khu vực sạt lở đã được chuyển tạm sang các phòng bộ môn và phòng hồ sơ.

Sạt lở nguy hiểm áp sát trường học.

“Học sinh bán trú được bố trí ở xen ghép tại các phòng cấp 4, còn giáo viên được di dời sang khu hành chính của trường và trụ sở UBND xã Sơn Long cũ để đảm bảo an toàn. Hiện nhà trường đang phối hợp chính quyền đại phương huy động lực lượng dọn bùn đất, khơi thông mương thoát nước nhằm giảm áp lực lên taluy”, ông Hùng nói.

Tiếp tục sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 24

Mưa lớn kéo dài trong đêm 18, rạng sáng 19-11 khiến Quốc lộ 24 qua địa phận xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Sáng 19-11, Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để khắc phục các điểm sạt lở trên quốc lộ 24 nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại.

Sạt lở trên quốc lộ 24.

Trước đó, tối 18-11 tại khu vực xã Măng Đen xuất hiện mưa to đến rất to, khiến tuyến quốc lộ 24 qua địa bàn xã tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường rất lớn, đặc biệt tại km112+100 (thuộc xã Măng Đen) dù đã được xử lý trước đó nhưng tiếp tục bị sạt lở trở lại.

Cũng trên tuyến, tại km76+900, nền đường xuất hiện vết nứt sâu kèm sụt lún mạnh. Đơn vị quản lý đã khẩn trương đổ đá và gia cố tạm, bước đầu đảm bảo lưu thông bước đầu cho các phương tiện.

Sạt lở trên tuyến ĐH.83 thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến đất đá bị nhão, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và xử lý. Các phương tiện cơ giới gặp nhiều trở ngại do nền địa hình yếu và trơn trượt. Hiện đơn vị đang túc trực 24/24 tại các điểm sạt lở để điều tiết giao thông và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết ngay khi nhận thông tin, về tình trạng sạt lở trên quốc lộ 24, sở đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường thu dọn đất đá, gia cố các vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Sở cũng khuyến cáo người dân lưu thông qua các điểm sạt lở cần giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đặc biệt, khu vực đèo Vi Ô Lắc vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, nhất là vào ban đêm. Người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.