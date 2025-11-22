Quảng Ngãi: Nhiều nơi 'đỏ lửa' sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ

Những ngày qua, khi Đắk Lắk và Gia Lai đang oằn mình trong biển nước, ở Quảng Ngãi, từng gian bếp lại sáng lửa. Người góp công, người góp của, từng phần bánh chưng, bánh tét, từng thùng mì, gạo, nước uống được gói ghém gửi lên vùng lũ.
(PLO)- Những phần thức ăn, thuốc men được gói gém cẩn thận, chuyển đến tận tay bà con vùng lũ.
