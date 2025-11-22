Quảng Ngãi: Nhiều nơi 'đỏ lửa' sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ 22/11/2025 06:00

Video: Người dân Quảng Ngãi tất bật gói bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vào vùng lũ.

Những ngày qua, khi Đắk Lắk và Gia Lai đang oằn mình trong biển nước, ở Quảng Ngãi, từng gian bếp lại sáng lửa. Người góp công, người góp của, từng phần bánh chưng, bánh tét, từng thùng mì, gạo, nước uống được gói ghém gửi lên vùng lũ.