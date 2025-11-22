Video Tin Tức

Quảng Ngãi: Nhiều nơi 'đỏ lửa' sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ

(PLO)- Những phần thức ăn, thuốc men được gói gém cẩn thận, chuyển đến tận tay bà con vùng lũ.

Video: Người dân Quảng Ngãi tất bật gói bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vào vùng lũ.

Những ngày qua, khi Đắk Lắk và Gia Lai đang oằn mình trong biển nước, ở Quảng Ngãi, từng gian bếp lại sáng lửa. Người góp công, người góp của, từng phần bánh chưng, bánh tét, từng thùng mì, gạo, nước uống được gói ghém gửi lên vùng lũ.

NGUYỄN YÊN - ĐÀ GIANG - THANH QUANG
