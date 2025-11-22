Đi bắt chuột, 1 người ở Quảng Ngãi bị nước cuốn lúc giữa đêm 22/11/2025 15:43

(PLO)- Trong lúc chèo ghe ra đầm bắt chuột giữa thời điểm nước lớn, hai người đàn ông ở Quảng Ngãi gặp nạn do ghe bị chìm.

Sáng 22-11, bà Nguyễn Thị Kiều, Chủ tịch UBND xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất liên lạc khi đi bắt chuột trên đầm Lâm Bình.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 20-11, ông NNT (43 tuổi) và ông DHC (31 tuổi, cùng ở xóm 3, thôn Mỹ Trang) chèo ghe ra đầm bắt chuột. Khi đi được một đoạn, ghe bất ngờ bị chìm giữa lúc nước lớn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất liên lạc.

Ông T may mắn bơi vào bờ và hô hoán người dân, lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm ông C..

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm, nhưng việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn do trời tối, không xác định được vị trí ghe chìm.

Theo bà Nguyễn Thị Kiều, lực lượng cứu nạn đã mở rộng phạm vi tìm kiếm trong điều kiện mưa lớn, gió mạnh. Đến 11 giờ 40 ngày 22-11, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo, từ đêm 20 đến 22-11, Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa rất to kèm dông; nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở ở khu vực đồi dốc. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.