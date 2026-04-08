TP.HCM đề xuất làm đường trên cao dọc đường Nguyễn Văn Linh 08/04/2026 19:51

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao là cần thiết trong bối cảnh trục Nguyễn Văn Linh đang quá tải.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính để lấy ý kiến về đề xuất của liên danh nhà đầu tư đối với dự án xây dựng đường trên cao dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo Sở Xây dựng, dự án do liên danh nhà đầu tư đề xuất sẽ xây dựng tuyến đường trên cao dọc theo đường Nguyễn Văn Linh, chiều dài khoảng 17,8 km. Điểm đầu kết nối khu vực cầu Thủ Thiêm 4 và điểm cuối tại khu vực Quốc lộ 1. Quy mô dự kiến gồm 6 làn xe, đi dọc dải phân cách giữa của tuyến đường hiện hữu.

TP.HCM sẽ làm đường trên cao dọc đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: ĐT

Ngoài ra, dự án cũng đề xuất xây dựng hàng loạt nút giao khác mức tại các vị trí quan trọng như giao với đường Phạm Hùng, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Lương Bằng, Quốc lộ 50 và Quốc lộ 1A… Từ đó tăng khả năng lưu thông liên tục. Thời gian đầu tư dự kiến từ năm 2026 đến 2029.

Theo Sở Xây dựng, đường Nguyễn Văn Linh hiện là trục giao thông đô thị quan trọng, kết nối khu vực phía Tây và phía Đông TP.HCM với quy mô từ 10-14 làn xe. Tuy nhiên, tuyến đường này vẫn tồn tại nhiều giao cắt cùng mức, làm giảm hiệu quả khai thác, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, hàng loạt dự án hạ tầng lớn kết nối với trục Nguyễn Văn Linh sẽ được hoàn thành như: nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, mở rộng Quốc lộ 1, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, các đoạn còn lại của Vành đai 2… Những dự án này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đó, việc nghiên cứu năng lực thông hành để đề xuất giải pháp đầu tư nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Linh là cần thiết, phù hợp quy hoạch.

Sở Xây dựng cho biết theo quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, tuyến Nguyễn Văn Linh được định hướng là trục chính đô thị, có lộ giới 120m và ưu tiên tổ chức giao thông khác mức.

Đồng thời, trong quy hoạch thời kỳ 2021–2030, tuyến được xác định là một trong 10 trục giao thông chính của TP. Do đó, đề xuất đầu tư tuyến đường trên cao là phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng giao thông.

Về hình thức đầu tư, việc triển khai theo phương thức PPP được đánh giá phù hợp với chủ trương huy động nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng, theo các nghị quyết và đề án của Trung ương và TP.HCM.

Hiện nay, tuyến đường Nguyễn Văn Linh đang do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng quản lý và khai thác. Theo kế hoạch, đến tháng 4-2028, tuyến đường này sẽ được bàn giao lại cho TP.HCM quản lý. Trong trường hợp dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, cần xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan để đảm bảo cơ sở pháp lý và tránh chồng chéo.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM xem xét, quyết định theo quy định.