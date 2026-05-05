Sắp có đường trên cao dọc Quốc lộ 51 nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 05/05/2026 14:45

(PLO)- Tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng.

HĐND thành phố Đồng Nai vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 6,2km.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16 ngàn tỉ đồng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT, sử dụng 100% nguồn vốn từ nhà đầu tư), thời gian thực hiện 2026-2029.

Dự án sẽ xây dựng phần cầu cạn dài hơn 4,6km, quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h với 6 làn xe. Đồng thời, thực hiện nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu bên dưới đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp; xây dựng nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, nhà điều hành…

Ngã tư Vũng Tàu là nút giao thông quan trọng nhất khu vực kết nối Quốc lộ 51, Quốc lộ 1 và đường Lê Văn Duyệt để vào trung tâm thành phố Đồng Nai.

Nút giao ngã tư Vũng Tàu sẽ được đầu tư xây dựng thành nút giao nhiều tầng, hiện đại nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Nút giao ngã tư Vũng Tàu được xây dựng hiện đại sẽ là điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan, tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phường Trấn Biên, đô thị trung tâm của thành phố Đồng Nai.

Đường trên cao phân luồng giao thông khu vực ngã tư Vũng Tàu.

Dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng sẽ được xây dựng nút giao với Hương lộ 2.

Nút giao Hương lộ 2 là nút giao thông quan trọng nằm trong dự án.

Nút giao thông cổng 11 nối từ Quốc lộ 51 đến đường Võ Nguyên Giáp để kết nối giao thông với cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Nút giao Cổng 11 đang là điểm nóng của tình trạng ùn tắc, kẹt xe.