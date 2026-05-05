Sắp có đường trên cao dọc Quốc lộ 51 nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
(PLO)- Tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng.
HĐND thành phố Đồng Nai vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 6,2km.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16 ngàn tỉ đồng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT, sử dụng 100% nguồn vốn từ nhà đầu tư), thời gian thực hiện 2026-2029.
Dự án sẽ xây dựng phần cầu cạn dài hơn 4,6km, quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h với 6 làn xe. Đồng thời, thực hiện nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu bên dưới đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp; xây dựng nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, nhà điều hành…