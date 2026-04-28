Đồng Nai xây đường trên cao dọc Quốc lộ 51 nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 28/04/2026 19:39

(PLO)- Đồng Nai xây dựng đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp để nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ngày 28-4, tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư 3 dự án với tổng mức đầu tư hơn 110 ngàn tỉ đồng.

Các đại biểu cũng biểu quyết thống nhất thông qua đầu tư dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 6,2km, điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) điểm cuối tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.

Dự án sẽ xây dựng phần cầu cạn dài hơn 4,6km, quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h với 6 làn xe. Đồng thời, thực hiện nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu bên dưới đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp; xây dựng nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, nhà điều hành…

Đầu tư xây dựng đường trên cao Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến cổng 11 sẽ giảm tải giao thông để kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: VH.

Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn các phường Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân và Long Bình tỉnh Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 16.400 tỉ đồng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT, sử dụng 100% nguồn vốn từ nhà đầu tư), thời gian thực hiện 2026-2029.

Trong kỳ họp lần này, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 – TP.HCM, chiều dài khoảng 44,5km quy mô 8 làn xe. Dự án được triển khai trên địa bàn các xã Trị An, Tân An. Thời gian thực hiện 2026-2028 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Một dự án khác được biểu quyết thông qua là kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 44,6km theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đây là các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Đồng Nai phục vụ kết nối giao thông nội tỉnh, vùng Đông Nam Bộ và kết nối liên vùng, đặc biệt là phục vụ kết nối giao thông với sân bay Long Thành.