5 năm tiếp theo, siêu đô thị TP.HCM phải giải bài toán liên kết nội thành

TP.HCM tổ chức nhiều cuộc lấy ý kiến góp ý cho báo cáo chính trị, văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; từ nhiều giới, đối tượng khác nhau để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, văn kiện.

Trong số đó, vấn đề hạ tầng giao thông, kết nối giao thông nội thành TP.HCM sau sáp nhập, hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đáp ứng nhu cầu của một siêu đô thị được nhiều đại biểu 'mổ xẻ'.

Ảnh: PLO

Giao thông thiếu liên kết, xuống Vũng Tàu mất 5-6 giờ

Theo KTS Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất có nhiều nội dung quan trọng, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu đột phá.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, TP.HCM hiện tại là "siêu đô thị". Theo ông, câu chuyện là 5 năm tiếp theo là TP phải tìm ra được giải pháp phù hợp, tận dụng các nguồn lực, lợi thế để phát triển TP xứng tầm với vị thế và vị trí, vai trò hiện nay.

"Đó là vấn đề về nguồn thu, về quy hoạch lại định hướng phát triển của từng phân vùng cũ, như Bình Dương đã có khu công nghiệp, Bà Rịa- Vũng Tàu đã có các cụm cảng, kinh tế biển…thì sau sắp xếp, cần phân bổ nguồn lực, định hướng phát triển chung như thế nào cho hợp lý, vừa phát huy thế mạnh, vừa tổng hợp được nguồn lực của ba địa phương cũ"- ông nói.

Trong tuần qua, TP.HCM đã tổ chức nhiều cuộc lấy ý kiến góp ý từ nguyên lãnh đạo, cán bộ đến giới chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Ảnh: THANH TUYỀN

Vị kiến trúc sư cũng nêu thực tế, hiện nay kết nối giao thông của siêu đô thị chưa tốt.

“Tôi xuống Vũng Tàu mất 5-6 giờ đồng hồ. Gọi là cùng một thành phố nhưng vấn đề di chuyển, hạ tầng giao thông, tính liên kết giao thông chưa có”- ông dẫn chứng câu chuyện của bản thân và cho rằng TP cần hệ thống đồng bộ, có tính kết nối, tạo đột phá trong 5 năm tới.

Nói về cơ chế phát triển hạ tầng đô thị, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua đề xuất, TP.HCM cần phát huy đột phá thể chế qua thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong TP, tận dụng cơ chế doanh nghiệp đầu tư tài chính nhà nước để phát triển hạ tầng, kết hợp thu hút doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia phát triển hạ tầng đô thị.

Ưu tiên các trục giao thông, tích hợp tuyến metro với vùng

Đại biểu Nguyễn Minh Nhựt - Phó trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM cho rằng, TP cần đánh giá các thách thức về nguy cơ ngập lụt, sụt lún làm ảnh hưởng đến hạ tầng, đời sống của người dân.

Sự cạnh tranh gay gắt với các trung tâm kinh tế khác trong khu vực, nguy cơ mất lợi thế về thu hút nguồn vốn và nhân lực chất lượng cao nếu cải cách chậm. Có đánh giá về sự suy thoái kinh tế, lạm phát, đứt gãy chuỗi cung ứng làm giảm tốc độ tăng trưởng; áp lực gia tăng dân số cơ học làm tăng nhanh nhu cầu về hạ tầng, dịch vụ công về nhà ở, an sinh xã hội…

Đại biểu Nguyễn Minh Nhựt- Phó trưởng ban Văn hóa- xã hội HĐND TP.HCM góp ý. Ảnh: THANH TUYỀN

Đưa ra giải pháp, ĐB Nguyễn Minh Nhựt nói, TP cần có danh mục các dự án ưu tiên, trọng điểm theo từng giai đoạn. Ưu tiên hoàn thành các trục giao thông huyết mạch, tích hợp tuyến metro với vùng, logistic để giảm ùn tắc, tăng năng lực của cảng hàng không.

“Trong đó, xác định TOP 3 với các tuyến có tính tác động, lan tỏa như vành đai 3, vành đai 4, metro liên vùng hay liên kết với sân bay Long Thành để có thứ tự ưu tiên, đầu tư tài chính phù hợp”- ĐB Nguyễn Minh Nhựt góp ý.

Đại biểu Lê Anh Tuấn, ban kinh tế - ngân sách HĐND TP nêu ý kiến, trong giai đoạn 2026-2030, TP triển khai thực hiện rất nhiều dự án, trong đó có nhiều dự án lớn nên cần phải có sẵn nguồn đất sạch để triển khai thực hiện dự án; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Từ đó, ĐB Tuấn kiến nghị một số nội dung để xem xét bổ sung vào phần nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của dự thảo báo cáo chính trị; trong đó cần tập trung quy hoạch các khu tái định cư, hoàn thiện hạ tầng, điện, nước... trước khi di dời người dân.

Ông cũng cho rằng, cần hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho người dân mất đất sản xuất; có chính sách hỗ trợ đặc thù cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm.