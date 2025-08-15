Ông Nguyễn Thanh Nghị: Văn nghệ sĩ góp phần bồi đắp tâm hồn và bản sắc văn hóa cho TP.HCM 15/08/2025 18:14

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, TP.HCM nói riêng, đội ngũ văn nghệ sĩ luôn đóng một vai trò rất quan trọng, là tài sản vô giá của xã hội.

Chiều 15-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến văn nghệ sĩ TP góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, chào hỏi văn nghệ sĩ. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Dương Anh Đức cùng chủ trì hội nghị.

Hội nghị ghi nhận 14 ý kiến góp ý từ giới văn nghệ sĩ TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Số hóa các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật

Góp ý tại hội nghị, nhà văn Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, cho rằng TP cần hướng tới hoạt động văn hóa một cách chuyên nghiệp chứ không chỉ mang tính phong trào.

“TP.HCM có đội ngũ văn nghệ sĩ tài năng và tâm huyết, việc chuyển tải giá trị văn hóa phải càng ngày càng chuyên nghiệp thì mới hội nhập với văn hóa thế giới” - nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

Nhà văn Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, cho rằng TP cần hướng tới hoạt động văn hóa một cách chuyên nghiệp chứ không chỉ mang tính phong trào. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cũng cho rằng việc cấp bách hiện nay là công tác lưu trữ, số hóa những tác phẩm giá trị thuộc lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật TP. Nếu không thì theo thời gian, các tác phẩm này sẽ mai một dần, không thể tiếp cận rộng rãi đến công chúng ở nhiều thế hệ.

PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Hội Âm nhạc TP.HCM, nêu ý kiến văn nghệ sĩ TP luôn khao khát sẽ có một thiết chế văn hóa ngay tại TP. Theo bà, Nhà hát TP.HCM không chỉ để hát, đó là một nơi để tôn vinh các giá trị văn hóa của TP.

PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm nêu ý kiến về hình thành thiết chế văn hóa. Ảnh: THANH TUYỀN

Từ đó, PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm nói cần có sự đột phá trong hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, nhà hát giao hưởng ngay tại TP.HCM. Đồng thời, phải có giải pháp cụ thể chứ không thể nói chung chung khi đặt mục tiêu hướng tới đào tạo nguồn nhân lực cho ngành VHNT.

“Giáo dục, y tế TP.HCM phải trở thành kinh tế mũi nhọn. Đây là mảnh đất tề tựu đa dạng các văn nghệ sĩ, góp phần kết nối và duy trì mạch nguồn văn hóa, có những tác phẩm mang màu sắc của văn, nghệ sĩ TP.HCM. Vì vậy, báo cáo chính trị cũng cần thể hiện cách nào để “bơm, đẩy” và đào tạo nguồn nhân lực ngành văn hóa nghệ thuật, dần tạo đột phá thật sự” - PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm góp ý.

Còn theo NSƯT Hạnh Thúy, sau khi sáp nhập, thiết chế văn hóa của TP.HCM cũng đã lớn hơn rất nhiều. Do đó, cần có cơ chế để người dân ở hai tỉnh cũ có thể tiếp cận với không gian văn hóa, hoạt động văn hóa.

“Liệu có nên thiết lập bản đồ văn hóa vùng, phát huy các sự kiện, văn hóa luân phiên từng nơi hay không?” - NSƯT Thúy Hạnh đặt vấn đề.

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng sau khi sáp nhập, thiết chế văn hóa của TP.HCM cũng đã lớn hơn rất nhiều. Ảnh: THANH TUYỀN

Nữ nghệ sĩ cũng đề cập đến tình trạng thiếu, thừa các nhà văn hóa, thiếu sân chơi giữa các địa phương. Theo nghệ sĩ, nơi nào có dân thì nơi đó phải có đời sống văn hóa.

Nhiều văn, nghệ sĩ cũng góp ý rằng TP.HCM cần có chương trình, lộ trình kết nối tài năng, nguồn nhân lực trẻ trong nước ở lĩnh vực văn học nghệ thuật để tạo nên sức mạnh nội sinh của TP trong lĩnh vực này.

NSND Mỹ Uyên mong muốn đem các tác phẩm nghệ thuật về tận địa phương phục vụ người dân. Ảnh: THANH TUYỀN

NSƯT Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, cho rằng TP cần tạo điều kiện cho văn hóa – thể thao phát triển đột phá. Để làm được, cần cơ chế khuyến khích các nguồn lực chất lượng cùng tham gia, tạo nguồn lực kế thừa mạnh mẽ trong giai đoạn hội nhập.

“TP.HCM trong giai đoạn mới có nhiều tiềm lực, cần có thêm hội diễn, liên hoan bởi lực lượng nghệ sĩ tài năng đang hội tụ nơi đây” - NSƯT Phan Quốc Kiệt góp ý.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Hội viên hội nhà Văn TP.HCM, nói cần có cơ chế để sớm phát hiện, đào tạo, giữ chân người tài trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. TP cũng cần sớm có giải pháp, chủ động hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, quảng bá, học hỏi tinh hoa văn hóa thế giới.

Văn nghệ sĩ là tài sản vô giá của xã hội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, cảm ơn sự gắn bó của văn nghệ sĩ đã, đang góp phần quan trọng trong bồi đắp tâm hồn và bản sắc văn hóa cho TP.HCM.

Ông cho rằng văn nghệ sĩ đã đầu tư thời gian, tâm sức để góp ý khách quan trên tinh thần tìm kiếm giải pháp cụ thể, tích cực để nâng cao chất lượng báo cáo chính trị của đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, cảm ơn sự gắn bó của văn nghệ sĩ TP. Ảnh: THANH THÙY

Với vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ lớn nhất cả nước, TP.HCM tự hào có được một đội ngũ văn nghệ sĩ đông đảo, tài năng và tâm huyết, một cộng đồng sáng tạo văn học nghệ thuật đa dạng và năng động.

"Đây là lực lượng nòng cốt tạo nên sự phong phú, đa dạng của đời sống văn hóa, nghệ thuật TP.HCM” - ông Nghị nói.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức cũng khẳng định đội ngũ văn nghệ sĩ phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, ngày càng có nhiều sáng tác, tác phẩm có giá trị. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo ông, đặc điểm nổi bật của đội ngũ văn nghệ sĩ TP là tính năng động, sáng tạo, khả năng thích nghi nhanh với cái mới và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của TP cũng như đất nước; là những người tiên phong trong nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển vượt bậc của TP trong nhiều năm qua.

"Bước vào giai đoạn phát triển mới, TP.HCM đang đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành siêu đô thị thông minh, sáng tạo, có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ là vô cùng quan trọng trong sự phát triển chung của TP" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhìn nhận.

Ông cho biết Thành ủy sẽ chỉ đạo tổ biên tập tổng hợp, tiếp thu tối đa ý kiến của văn nghệ sĩ tại hội nghị, đưa vào báo cáo chính trị.