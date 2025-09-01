Phu nhân Ngô Phương Ly tái ngộ Phu nhân Lis Cuesta Peraza tại Hà Nội 01/09/2025 15:54

(PLO)- Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã cùng thưởng thức múa rối nước, tham quan Đền Ngọc Sơn.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza đã đến Hà Nội, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh từ ngày 31-8 đến 2-9.

Hai Phu nhân trên cầu Thê Húc ngắm nhìn Tháp Rùa và phố phường Thủ đô. Đi cùng với hai Phu nhân còn có một bé gái gốc Việt có bố là người Việt Nam, mẹ là người Cuba. Bé được sinh ra và lớn lên tại Cuba. Ảnh: NHÂN DÂN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 1-9, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba đã cùng thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát Múa rối Thăng Long (phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội).

﻿ ﻿ Hai Phu nhân nghe giới thiệu về Nhà hát múa rối Thăng Long. Đại diện Nhà hát múa rối Thăng Long đã tặng Phu nhân Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez con rối, một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Việt Nam. Ảnh: NHÂN DÂN

Hai Phu nhân thưởng thức các tiết mục múa rối nước. Ảnh: TTXVN

Tại sảnh chính Nhà hát, bà Lis Cuesta Peraza và các thành viên trong Đoàn được lãnh đạo Nhà hát Múa rối Thăng Long giới thiệu về nghệ thuật múa rối truyền thống gắn liền với văn hóa dân gian Việt Nam; giới thiệu những con rối nước và cách thức điều khiển rối...

Mở đầu chương trình múa rối, các liền anh, liền chị Quan họ tay bưng khay trầu, hát làn điệu "mời nước, mời trầu" chào mừng hai Phu nhân đến Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Hai Phu nhân tham quan tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN

Hai Phu nhân thưởng thức một số tiết mục trong kho tàng gần 400 tích múa rối nước Việt Nam do các nghệ sỹ biểu diễn như: "Tễu giáo trò, Bật cờ hội", "Múa rồng", "Múa phượng", "Múa tiên", "Vinh quy bái tổ"...

Ra đời từ nền văn minh lúa nước, múa rối nước là loại hình nghệ thuật dân gian đậm chất sáng tạo của người Việt. Múa rối nước có vị trí riêng trong nền sân khấu dân tộc, đồng thời là điểm thu hút du khách nước ngoài mỗi khi đến thăm Việt Nam.

Múa rối nước dùng mặt nước làm sân khấu (thủy đình), xung quanh trang trí cờ, quạt, voi, võng lọng, cổng... mang tới không khí đậm chất dân gian và truyền thống của đời sống tại các làng quê Bắc Bộ. Những con rối (được làm bằng gỗ) chuyển động nhờ sự điều khiển của những người phía sau phông.

Bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba giao lưu với đông đảo người dân. Ảnh: NHÂN DÂN

Âm nhạc trong múa rối đặc trưng bởi những giai điệu truyền thống của nhạc cụ dân gian như tiếng trống, tiếng mõ, sáo, tù và, của những đợt pháo thăng thiên, pháo mở cờ ngoạn mục từ đáy nước vang lên.

Những người nghệ sỹ hai bên cùng góp những lời ca, tiếng hò theo từng chuyển động của con rối, linh động đối đáp trong từng chuyển cảnh, tạo nên vẻ nhộn nhịp, lôi cuốn.

Kết thúc màn trình diễn, khi những nghệ sỹ - nửa người dưới nước, tách rèm bước ra, hai Phu nhân đã dành những tràng vỗ tay, tặng hoa và có những lời khen cho các tiết mục.

Bà Lis Cuesta Peraza cùng các thành viên Đoàn Cuba bày tỏ xúc động, vinh dự khi được bà Ngô Phương Ly và các nghệ sỹ nhà hát múa rối đón tiếp thân tình. Bà gửi cảm ơn khi được hiểu rõ hơn về nghệ thuật múa rối nước mang đậm bản sắc văn hóa dân gian Việt Nam.

Bà Lis Cuesta Peraza bày tỏ ấn tượng về múa rối nước và các tiết mục được trình diễn, đặc biệt là sự tâm huyết của các nghệ sỹ trong bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các nghệ nhân múa rối Việt Nam có cơ hội đến thăm Cuba và mang loại hình nghệ thuật này giới thiệu, biểu diễn với nhân dân Cuba.

Nhắc lại kỷ niệm tốt đẹp khi cùng Phu nhân Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba tới thăm Nhà hát - Bảo tàng rối El Arca, trong chuyến thăm Cuba (vào tháng 9-2024), bà Ngô Phương Ly chia sẻ, hai nước đều có loại hình nghệ thuật múa rối độc đáo.

Bà Ngô Phương Ly hy vọng, trong những chuyến thăm Việt Nam lần sau, bà Lis Cuesta Peraza sẽ được thưởng thức, tìm hiểu nhiều hơn nữa về múa rối của Việt Nam.

Tiếp đó, hai Phu nhân đã đi bộ từ Nhà hát đến tham quan Khu di tích đền Ngọc Sơn.

Dịp cuối tuần và đang trong kỳ nghỉ lễ, có hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách từ mọi miền Tổ quốc đến vui chơi, tham quan tại Không gian phố đi bộ hồ Gươm - địa điểm rợp cờ hoa, pano, áp phích... chào mừng Quốc khánh 29.

Tại đây, hai Phu nhân xuất hiện gần gũi, thân thiện, liên tục nở nụ cười, vẫy chào người dân. Người dân đứng dọc tuyến phố vỗ tay và đồng thanh hô vang "Viva Cuba, Viva Việt Nam”, "Việt Nam-Cuba"...

Người dân hân hoan chào đón hai Phu nhân, liên tục hô vang "Việt Nam- Cuba". Ảnh: TTXVN

Trong tiết trời thu Hà Nội, bà Ngô Phương Ly và bà Lis Cuesta Peraza vào thăm đền Ngọc Sơn. Hai Phu nhân cùng dâng hương trong đền chính, tham quan, nghe thuyết minh về lịch sử, sự tích Hồ Hoàn Kiếm, tìm hiểu về tiêu bản rùa được trưng bày trong đền. Dừng chân ở cầu Thê Húc, hai Phu nhân ngắm nhìn Tháp Rùa và phố phường Hà Nội.

Tại đây, Phu nhân Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba bày tỏ vui mừng khi được thầy đồ tặng chữ thư pháp "Bình An".

Kết thúc chuyến tham quan, bà Lis Cuesta Peraza cảm ơn bà Ngô Phương Ly và cán bộ, nhân viên Khu di tích vì sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo.

Chuyến thăm của hai Phu nhân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự kết nối, giao lưu văn hóa giữa hai nước.