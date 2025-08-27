Nghệ sĩ Cuba: 'Chưa từng thấy dân tộc nào có lòng yêu nước như Việt Nam' 27/08/2025 10:55

(PLO)- Không chỉ ấn tượng với quy mô lễ diễu binh, những người Cuba đến từ phía bên kia địa cầu hoàn toàn bị thu hút bởi tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, sự chân thành của người Việt Nam.

Vượt hơn 16.000 km, từ quốc đảo bên kia địa cầu, một gần 20 người đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài tối ngày 23-8.

Sau hơn 3 ngày trải nghiệm Thủ đô Hà Nội, đi trên những con đường được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ cờ hoa, rộn ràng hơi thở của ngày hội lớn, gặp gỡ từ những em nhỏ cho đến các cụ già, ai ai cũng hân hoan, sống trọn trong không khí của những ngày thu đặc biệt, nhóm người ngoại quốc ấy đã phải thốt lên rằng: "Để đi nửa vòng trái đất, chúng tôi đã có một hành trình dài với gần 2 ngày, gồm hơn 20 giờ bay và nhiều giờ quá cảnh. Nhưng tất cả đều vô cùng xứng đáng".

Họ là đoàn nghệ thuật thiếu nhi Cuba "La Colmenita", đến Việt Nam để biểu diễn nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba.

Đoàn nghệ thuật thiếu nhi Cuba "La Colmenita" đến Việt Nam tối 23-8. Ảnh: ĐSQ Cuba

Bất ngờ trước lòng yêu nước của người Việt Nam

Estefanía Villamarzo, nghệ sĩ nhí của đoàn "La Colmenita", đã cảm thấy cực kỳ hào hứng, phấn khích khi được thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam vào khoảng 1 tháng trước.

"Tuyệt vời - đó là những gì tôi đã nói, bởi tôi biết người Việt Nam rất quý mến người Cuba. Ngay từ những phút đầu tiên khi đặt chân đến đây, chúng tôi đều thấy rất hạnh phúc. Sau một hành trình dài và rất mệt, mọi thứ đang diễn ra thật tuyệt vời", Estefanía nói.

Hà Nội trong mắt Estefanía vừa cổ kính, vừa hiện đại, mang đậm dấu ấn riêng. Nhưng điều khiến cô bé 14 tuổi người Cuba bị chinh phục hơn cả chính là sự chào đón nồng hậu, chân thành của người dân Thủ đô. Ánh mắt, nụ cười và những cái bắt tay thật chặt của những người bạn Việt Nam đã xóa tan mọi khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa.

"Khi đi dạo trên đường, hoặc khi đến buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 24-8 vừa qua, chúng tôi cảm nhận rõ sự trân trọng và tình cảm gần gũi mà người Việt dành cho mình, không phải với tư cách những người khách, mà là những người bạn", Estefanía kể lại.

Buổi tổng hợp luyện hôm ấy khiến tất cả chúng tôi rất xúc động. Tôi chưa bao giờ thấy những hình ảnh đó trước đây, thậm chí ngay cả trên chính đất nước của mình cũng chưa. Người dân Việt Nam vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy tự hào khi đứng xem, dù họ đứng ở rất xa, dù đó không phải là buổi lễ chính thức.

Giống như bạn mình, Suanett Capote, một nghệ sĩ nhí khác của "La Colmenita", cũng cho rằng bao vất vả của đoạn đường hơn 16.000km là xứng đáng.

"Mặc dù thời tiết không thuận lợi, cả ngày 26 đều mưa, đường phố ngập lụt nặng nề... nhưng chúng tôi vẫn có một khoảng thời gian thật tuyệt vời, cho dù phải bay thêm 10 hay 20 giờ đồng hồ nữa thì nơi này cũng hoàn toàn xứng đáng để ghé thăm", cô bé 15 tuổi người Cuba khẳng định.

Suanett biết đến Việt Nam qua lời kể về những cuộc chiến giành độc lập dân tộc, về hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh của Lãnh tụ Fidel Castro ở cao điểm 241 chiến trường Quảng Trị hơn 50 năm về trước. Cô bé cũng biết có một ngôi trường tiểu học mang tên Việt Nam, một công viên mang tên Nguyễn Văn Trỗi, một ngôi làng ở tỉnh Artemisa mang tên Bến Tre... trên quốc đảo Cuba.

"Nhưng phải khi đến đây, tiếp xúc với người Việt Nam, tôi mới hiểu rõ hơn về dân tộc Việt Nam. Buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh hôm 24-8 quá đẹp, quy mô rất lớn. Tôi bị thu hút và ấn tượng hoàn toàn trước lòng yêu nước của người Việt Nam.

Tôi cảm nhận được tình yêu ấy trong mỗi người mà tôi gặp. Tất cả người Việt Nam đều tự hào khi được là người Việt Nam", Suanett xúc động nói.

Trừ khi trời mưa, Suanett đều thích đi bộ trên những con phố ở Thủ đô, check-in ở những nơi rợp sắc cờ hoa. Cô bé thích thú vô cùng khi được người Việt Nam coi là bạn, "khoe" với cô về chiếc áo đỏ sao vàng mà họ mang trên người và giải thích với cô rằng họ đang được sống trong những ngày thu lịch sử kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

"Đó là điều mà không phải quốc gia nào cũng có. Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng tôi có thể tham gia lễ diễu hành, diễu hành chính thức hôm 2-9", nghệ sĩ nhí bày tỏ tiếc nuối khi phải rời Việt Nam vào ngày cuối tháng 8.

"La Colmenita" biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm tối 26-7. Ảnh: BTC

'Chưa bao giờ thấy điều đó trên thế giới'

Đây không phải lần đầu "La Colmenita" đến Việt Nam. Lần trước đó là tháng 4-2014, trong khuôn khổ Festival Huế.

"Tôi không thể đến cùng trong dịp đó. Sau khi những đứa trẻ trở về, hình ảnh Việt Nam lấp đầy tâm trí chúng. Chúng đã hào hứng kể lại rất nhiều về sự kỳ diệu của Việt Nam. Khi ấy tôi nghĩ mình đã hiểu phần nào về Việt Nam, nhưng không", ông Carlos Alberto Cremata, Nhà sáng lập, Giám đốc đoàn nghệ thuật thiếu nhi "La Colmenita", cho hay.

Ông Carlos đã đến buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành hôm 24-8, hoàn toàn bị chinh phục bởi tinh thần của người Việt.

Trong những ngày đầu khi Cách mạng Cuba thành công, năm 1959, tại Quảng trường Cách mạng ở Thủ đô La Habana, hàng triệu người dân Cuba cũng đã ở đó, cùng chia sẻ niềm hân hoan, sống trong thời khắc lịch sử của đất nước với Fidel… Nhưng ở đây, tại Việt Nam, hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, các bạn vẫn vẹn nguyên tình yêu dành cho lịch sử, đất nước mình.

Từng lưu diễn trong nhiều dịp đặc biệt, ngày lễ lớn tại nhiều quốc gia khác nhau trên khắp thế giới, ở nhiều châu lục, người nghệ sĩ gần 70 tuổi này cho rằng chưa từng thấy ở bất cứ đâu những con người có lòng yêu nước, say mê nền độc lập, tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc đến vậy.

"Một ngày chủ nhật, người dân từ khắp nơi dồn về Thủ đô, hàng chục giờ trước khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trên thế giới", ông Carlos nói.

Điều đặc biệt hơn cả, qua con mắt của người đàn ông ngoại quốc này, là tại buổi tổng hợp luyện, hàng trăm nghìn người đã ở đó, "chắc họ chỉ nhìn thấy được ngọn cờ nhô lên từ xa, nghe tiếng nhịp quân hành của các khối và tiếng hò reo của nhân dân, nhưng họ vẫn vui sướng, đầy yêu thương".

"Đối với cá nhân tôi, đó là một biểu tượng, cho tôi thêm sức mạnh. Trong tương lai, tôi sẽ luôn hướng về dân tộc cao quý và anh hùng này. Xin nghiêng đầu, ngả mũ trước khí thế và tinh thần dân tộc của các bạn", Giám đốc đoàn nghệ thuật thiếu nhi "La Colmenita" bày tỏ.

Ông Carlos Alberto Cremata (áo trắng) - Nhà sáng lập, Giám đốc đoàn nghệ thuật thiếu nhi Cuba "La Colmenita". Ảnh: BTC

Khoảng 1 tháng trước, ông Carlos kể với những nghệ sĩ nhí của mình về Việt Nam, về những ngày này của 80 năm trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, về ngày hội lớn mà dân tộc Việt Nam đang sống.

Ông cũng kể về cuộc chiến đấu trường kỳ chống thực dân, đế quốc kéo dài mấy chục năm của những "người An Nam nhỏ bé" từng xuất hiện trong lời văn của Anh hùng dân tộc Cuba José Martí.

"Nhưng hôm nay, tôi muốn nói thêm với tụi nhỏ rằng: Việt Nam và Cuba có nhiều sự tương đồng, đều là những dân tộc khát khao hoà bình, tràn đầy yêu thương, lòng trắc ẩn. Nhưng có lẽ, khát khao ấy của dân tộc Việt Nam mãnh liệt hơn. Sự kháng chiến, thuỷ chung, sự chăm chỉ, tình yêu thương của các bạn to lớn hơn", ông Carlos nói.