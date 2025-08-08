Khởi công, khánh thành đồng thời các công trình lớn tại 80 điểm cầu chào mừng Quốc khánh 08/08/2025 09:25

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu lựa chọn 80 điểm cầu tại các dự án, công trình quy mô lớn... kết nối với những công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, TP để tổ chức vào ngày 19-8; điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 129 ngày 7-8-2025 về việc tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.

Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 80 công trình, dự án trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam vào ngày 19-4 chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đạt được những kết quả tích cực, ý nghĩa.

Để chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Thủ tướng đã ban hành Công điện 57 chỉ đạo Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực, các bộ, ngành, địa phương, Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời các công trình, dự án trên cả nước vào 19-8.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hôm 19-4. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện và đã có khoảng 230 công trình, dự án đang thẩm định để đủ điều kiện khởi công, khánh thành.

“Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh” – Thủ tướng nhấn mạnh và khẳng định điều này thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Minh chứng thực tiễn được thể hiện bằng các công trình giao thông, đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Điều này cũng phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân cùng thi đua tham gia thực hiện các dự án, công trình trên cả nước; thể hiện niềm vui, hạnh phúc của nhân dân, những người trực tiếp được thụ hưởng thành quả…

Từ đó, làm sâu sắc thêm niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo thế, tạo đà, tạo lực bước vào kỷ nguyên mới như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu "Kỷ nguyên vươn mình của đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng".

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày 19-8 không còn nhiều, Thủ tướng đã nêu rõ một số nhiệm vụ để bảo đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này. Cụ thể, ông yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, nhà thầu rà soát kỹ lưỡng để hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng, nghiệm thu các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khởi công, khánh thành theo đúng chỉ đạo.

Trong đó, thống kê, phân loại cụ thể số lượng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, số lượng dự án do tư nhân đầu tư, trong đó có cả vốn FDI, tổng cộng giá trị các nguồn vốn… và gửi Bộ Xây dựng trước 13-8.

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì khẩn trương rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định (số lượng dự án, công trình không hạn chế).

Đồng thời, lựa chọn 80 điểm cầu tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, TP. Trong đó, điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia kết nối trực tiếp, trực tuyến đến các điểm cầu lớn còn lại.

Bộ Nội vụ được giao khẩn trương chủ trì, tổ chức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc", bảo đảm trang trọng, tạo không khí thi đua phấn khởi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là lãnh đạo được giao trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, kiểm tra đôn đốc và tổ chức buổi Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình.