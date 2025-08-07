Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra cầu Rạch Miễu 2 07/08/2025 16:49

(PLO)- Dự án cầu Rạch Miễu 2 – công trình giao thông trọng điểm kết nối các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – đã hoàn thành 99,55% giá trị hợp đồng, nhanh hơn so với kế hoạch 5 tháng.

Chiều 7-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2.

Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương Ban Quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị thi công cầu Rạch Miễu 2 đã có giải pháp rút ngắn tiến độ thi công đến 5 tháng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công trình cầu Rạch Miễu 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương các đơn vị đã rút ngắn tiến độ dự án.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng lập hồ sơ, thủ tục để xem xét khen thưởng các đơn vị theo quy định. Đồng thời yêu cầu Bộ Xây dựng và các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, cập nhật công nghệ nhằm nâng cao năng lực ngành cầu đường Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tặng quà cho các đơn vị thi công.

Về vai trò của cầu Rạch Miễu 2, Phó Thủ tướng nhấn mạnh giao thông là xương sống kết nối các vùng kinh tế. Khi hạ tầng được kết nối, sẽ thúc đẩy giao thương, đầu tư và tạo điều kiện để người dân thụ hưởng thành quả phát triển. Cầu Rạch Miễu 2 không chỉ kết nối hai địa phương mà còn góp phần kết nối vùng.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 6.810 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Công trình được khởi công từ tháng 3-2022, dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2025.

Dự án có chiều dài toàn tuyến 17,6 km, trong đó 7,95 km đi qua tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) và 9,65 km đi qua tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long). Điểm đầu kết nối với Ngã tư Đồng Tâm thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp), điểm cuối tại Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km, thuộc địa phận TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre (nay là phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long).

Cầu Rạch Miễu 2.

Đến nay, toàn bộ 17,6 km mặt bằng của dự án đã được bàn giao, đạt 100% toàn tuyến. Ngày 29-7, liên danh các nhà thầu thi công cầu chính dây văng đã tổ chức thử tải cầu Rạch Miễu 2. Hiện tổng giá trị sản lượng đạt 3.269/3.284 tỷ đồng, tương đương 99,55% giá trị hợp đồng.

Cầu Rạch Miễu 2 kết nối tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Cầu Rạch Miễu 2 sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực giao thông cho cầu Rạch Miễu hiện hữu.

