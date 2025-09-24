Công an phối hợp giải cứu nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ đưa đi Campuchia 24/09/2025 16:20

(PLO)- Học sinh lớp 10 bị dụ dỗ vào TP.HCM rồi đưa đi Campuchia nhưng may mắn được công an kịp thời giải cứu trên đường đi.

Ngày 24-9, Công an xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho biết đã phối hợp Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) kịp thời giải cứu học sinh lớp 10 bị lôi kéo sang Campuchia.

Người thân đến đón con và gửi thư cảm ơn lực lượng Công an xã Hưng Nguyên và Trạm CSGT Diễn Châu.

Ngày 23-9, Công an xã Hưng Nguyên nhận được trình báo của anh ĐTT (trú xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về việc con trai là ĐTK (16 tuổi, học lớp 10) bị nhóm người lôi kéo, dụ dỗ đưa sang Campuchia. Lúc trình báo, gia đình cho biết em K đang trên xe khách chạy hướng Hà Nội - TP.HCM.

Ngay lập tức Công an xã Hưng Nguyên phối hợp trạm CSGT Diễn Châu chặn chiếc xe khách nêu trên khi xe chạy qua địa phận xã Hưng Nguyên, đưa cháu K xuống xe an toàn.

Công an xã Hưng Nguyên cũng đã trao đổi phân tích, giải thích nam sinh hiểu về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, cảnh báo về nguy cơ bị bóc lột sức lao động, ép buộc tham gia các hoạt động phi pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của nạn nhân.

Hiện em K đã được bàn giao cho gia đình đưa về Tuyên Quang tiếp tục đến trường học tập.

Anh T đã có thư cảm ơn đến Công an xã Hưng Nguyên và Trạm CSGT Diễn Châu kịp thời giải cứu, giúp đỡ con của vợ chồng anh.