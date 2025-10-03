CSGT mở đường hỗ trợ người bị đột quỵ đến bệnh viện kịp thời 03/10/2025 21:37

(PLO)- Khi nhận tín hiệu cầu cứu của tài xế xe khách, CSGT ở Đắk Lắk đã lập tức mở đường, hỗ trợ đưa bệnh nhân bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngày 3-10, thông tin từ Trạm CSGT Tuy An (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ, đưa người bị đột quỵ đi cấp cứu.

CSGT hỗ trợ mở đường, kịp đưa người bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: C.A

Trước đó, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc lộ 1, đoạn qua phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng của Trạm CSGT Tuy An, nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ tài xế ô tô khách 16 chỗ.

Người cầu cứu là ông Nguyễn Đoàn (50 tuổi, ngụ TP.HCM), cho biết ông đang chở đoàn từ thiện từ Bình Định về TP.HCM nhưng dọc đường có một người bị đột quỵ, cần được đưa đi cấp cứu gấp.

Ngay lập tức, các chiến sĩ CSGT đã dùng xe tuần tra mở đường, dẫn xe khách di chuyển nhanh chóng và an toàn đến Trung tâm Y tế Sông Cầu.

Nhờ có CSGT hỗ trợ, người bị nạn đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: C.A

Được biết, người bị đột quỵ là ông TQB (62 tuổi, ngụ TP.HCM). Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch.