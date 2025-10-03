CSGT Tây Ninh cứu hai người mắc kẹt trong ô tô đang bốc cháy 03/10/2025 05:46

(PLO)- Phát hiện ô tô bốc cháy bên đường, tổ tuần tra Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cứu hai người bị mắc kẹt trong xe và phối hợp cùng người dân dập lửa.

Tối 2-10, Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết tổ công tác của đơn vị vừa kịp thời cứu hai người dân bị mắc kẹt trong một ô tô bốc cháy, bảo vệ được tính mạng và phần lớn tài sản của nạn nhân.

Clip: CSGT Tây Ninh dập lửa, cứu hai người mắc kẹt trong ô tô cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 55 phút cùng ngày, tổ công tác gồm Đại úy Ngô Quốc Anh (tổ trưởng), Thiếu tá Nguyễn Văn Đò và Thượng úy Trịnh Tuấn Linh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 22B, đoạn qua ấp Cẩm Thắng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu (gần khu vực chợ Cẩm Giang) thì phát hiện một ô tô biển số 74A-022.32 đang bốc cháy dữ dội bên lề đường.

Nhận định tình huống nguy hiểm và có khả năng có người bị kẹt bên trong, tổ công tác lập tức tiếp cận hiện trường, mở cửa xe và đưa hai người (một nam, một nữ) ra ngoài an toàn.

Cán bộ CSGT dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ khống chế ngọn lửa. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ngay sau đó, ba cán bộ CSGT cùng người dân nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như vòi nước, bình chữa cháy để khống chế ngọn lửa. Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và giúp bảo vệ phần lớn tài sản trong xe.

Chủ phương tiện được xác định là anh Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi, ngụ xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Anh Phong cho biết đang chở người thân về nhà thì xe bất ngờ bốc cháy từ phần đầu, lửa lan quá nhanh khiến cả hai không kịp phản ứng. "Nếu không có các anh CSGT kịp thời ứng cứu, có lẽ hậu quả sẽ rất khó lường", anh Phong xúc động nói.

Hành động dũng cảm, nhanh trí và đầy trách nhiệm của tổ công tác Trạm CSGT Trảng Bàng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân tại hiện trường.

Trạm CSGT Trảng Bàng là một trong những đơn vị tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm qua địa bàn tỉnh, nhiều lần tham gia cứu hộ, hỗ trợ người dân gặp nạn trên đường