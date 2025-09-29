Tây Ninh tiếp nhận 27 công dân từ Campuchia, phát hiện 1 bị can truy nã 29/09/2025 17:54

(PLO)- Campuchia bàn giao 27 công dân Việt Nam và cơ quan chức năng phát hiện trong số những người được bàn giao có một bị can đang bị truy nã.

Ngày 29-9, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp Công an xã Tân Lập, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) tiếp nhận 27 công dân Việt Nam (9 nữ) do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh).

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã rà soát, sàng lọc, xác minh nhân thân theo quy định.

27 công dân Việt Nam được phía Campuchia bàn giao. Ảnh: CTV

Qua phân loại, sàng lọc, xác định có 14 công dân đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia; 2 trường hợp từng có tiền án, tiền sự nhưng đã được xóa án tích. Có một đối tượng bị truy nã là Phạm Châu Dũng (21 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hội, TP.HCM).

Qua điều tra ban đầu, có 25 người khai nhận tìm việc qua mạng xã hội, sau đó tự nguyện xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia để làm việc trong các khu cờ bạc trực tuyến.

Cụ thể, 20 trường hợp làm tại khu Osamach, một người tại BoiBet, một người ở khu Hai Con Voi, còn ba trường hợp chưa xác định nơi làm việc. Công việc chủ yếu là vận hành “app tình yêu”, tạo mối quan hệ tình cảm giả để dẫn dụ người chơi tham gia chứng khoán hoặc cờ bạc trực tuyến, nhằm chiếm đoạt tiền.

Riêng hai công dân còn lại bị lực lượng Campuchia bắt giữ, trục xuất vì cư trú trái phép tại tỉnh Siêm Riệp.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.