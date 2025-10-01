Bắt giữ 17 thanh thiếu niên mang hung khí gây náo loạn đường phố ở Tây Ninh 01/10/2025 12:36

Ngày 1-10, Công an phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã kịp thời bắt giữ nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, thu giữ nhiều phương tiện và hung khí nguy hiểm.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 29-9, người dân phản ánh có một nhóm đông thanh thiếu niên đi trên nhiều xe mô tô, chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách đánh võng, la hét trên nhiều tuyến đường tại phường Tân Ninh và khu vực giáp ranh. Nhóm thanh thiếu niên này còn mang theo hung khí, gây tâm lý bất an cho người dân.

Nhóm thanh thiếu niên bị công an mời làm việc. Ảnh: CA

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Ninh lập tức báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và triển khai lực lượng xác minh, truy bắt. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã làm rõ và mời làm việc 17 trong tổng số 18 thanh thiếu niên liên quan.

Tang vật công an thu giữ từ nhóm thanh thiếu niên. Ảnh: CA

Tang vật thu giữ gồm tám xe mô tô các loại, một cây chĩa, một bình xịt hơi cay, hai cây kiếm Nhật, hai dao tự chế và một cây rựa. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mục đích sử dụng xe máy phóng nhanh, nẹt pô, mang theo hung khí để gây rối và tìm kiếm người đánh nhau.

Công an phường Tân Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.