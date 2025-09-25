Triệu tập 20 thanh thiếu niên tụ tập gây rối, livestream trên đường phố 25/09/2025 15:19

(PLO)- Hàng chục thanh thiếu niên liên quan vụ gây rối trật tự công cộng đã bị Công an TP Đà Nẵng triệu tập làm việc để xử lý theo quy định.

Sáng 25-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập gần 20 thanh thiếu niên liên quan vụ gây rối trật tự công cộng vào rạng sáng 21-9.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 21-9, nhiều thanh thiếu niên hẹn nhau tụ tập, điều khiển xe máy trên tuyến đường 2 Tháng 9 - Cách Mạng Tháng 8, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và trật tự xã hội, ảnh hưởng hình ảnh du lịch thành phố.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng liên quan tiến hành xác minh, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong những ngày qua, gần 20 thanh thiếu niên liên quan đã được triệu tập.

Gần 20 thanh thiếu niên liên quan đã được triệu tập. Ảnh: CA

Cơ quan công an đang tiếp tục triệu tập thêm những người đi ô tô chạy theo đoàn và livestream, phát tán hình ảnh vụ việc trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, bước đầu các thanh thiếu niên khai nhận, khoảng 3 giờ sáng 21-9, qua mạng xã hội Facebook, đã hẹn nhau tập trung trên tuyến đường nói trên để chạy xe theo nhóm nhằm gây sự chú ý.

Trong quá trình tụ tập, nhóm này đã thu hút sự chú ý của người đi đường và xảy ra va chạm giao thông.

Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ, tiếp tục triệu tập những người liên quan để xử lý theo quy định.