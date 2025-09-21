Lấy hình ảnh nhạy cảm của người yêu cũ để... làm bậy 21/09/2025 11:14

(PLO)- Tuấn đã dùng hình ảnh nhạy cảm của người yêu cũ để đe dọa, ép nạn nhân nối lại tình cảm.

Ngày 21-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn (28 tuổi, quê Quảng Trị, hiện ở phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về việc dùng hình ảnh nhạy cảm để cưỡng dâm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của chị LMC (22 tuổi, quê Thanh Hóa) về việc bị Nguyễn Duy Tuấn có hành vi cưỡng dâm.

Quá trình điều tra xác định Tuấn và chị C có quen biết, yêu nhau từ tháng 10-2024, đến tháng 6-2025 thì chia tay.

Trong thời gian quen nhau, Tuấn đã bí mật quay lại những hình ảnh nhạy cảm của chị C mà nạn nhân không hay biết.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn. Ảnh:CA

Sau khi chia tay, Tuấn tìm cách nối lại tình cảm nhưng bị chị C từ chối. Tuấn đã dùng hình ảnh, video nhạy cảm quay được trước đó để đe dọa, buộc chị C phải gặp mặt và quan hệ tình dục nếu không sẽ phát tán các hình ảnh lên mạng xã hội.

Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và việc học tập, chị C buộc phải làm theo yêu cầu của Tuấn.

Phòng Cảnh sát hình sự đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Khám xét điện thoại của Tuấn, cơ quan điều tra thu giữ nhiều hình ảnh, video liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn về tội cưỡng dâm. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.