Lãnh đạo Cục CSGT có mặt tại các cao tốc trọng điểm để kiểm tra xe khách 10/12/2025 12:58

Ngày 10-12, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với vận tải hành khách.

Động thái này nhằm xử lý triệt để tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng trá hình đang hoạt động ngang nhiên. Mục tiêu là siết chặt quản lý, kéo giảm tai nạn và bảo đảm an toàn cho người dân.

Trong 11 tháng năm 2025, tai nạn giao thông liên quan đến ô tô khách chiếm 5,79% tổng số vụ toàn quốc. Trong khi đó, cả nước hiện có gần 321.000 xe khách, chỉ chiếm khoảng 4,58% tổng số ô tô và 0,4% tổng số phương tiện cơ giới đường bộ.

Đáng chú ý, tình trạng xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, đón trả khách sai quy định vẫn diễn biến phức tạp. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ùn tắc và gây cạnh tranh không lành mạnh.

Kế hoạch bắt đầu triển khai từ 12 giờ ngày 10-12 trên tất cả các tuyến cao tốc trọng điểm từ Bắc vào Nam. Ảnh CA

Theo Cục CSGT, nguyên nhân tai nạn một phần do quản lý xe hợp đồng còn lỏng lẻo; dữ liệu giữa các cơ quan chưa kết nối đồng bộ gây khó khăn cho việc giám sát.

Để triển khai hiệu quả Nghị định 158/2024/NĐ-CP và Chỉ thị 23/CT-TTg, lực lượng chức năng sẽ tổ chức kiểm tra 24/24 giờ trên tất cả tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý. Các chốt kiểm tra được đặt tại điểm đầu – cuối cao tốc, trạm thu phí và các lối ra vào.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các hành vi: chở quá số người, đón trả khách sai quy định, không có hợp đồng, xe trá hình, không truyền dữ liệu giám sát hành trình... Đồng thời, CSGT sẽ xử lý mạnh các lỗi trực tiếp gây tai nạn như vi phạm tốc độ, đi sai làn, nồng độ cồn.

Bên cạnh xử phạt lái xe, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm chủ phương tiện, doanh nghiệp theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cục CSGT sẽ đề xuất thu hồi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đối với trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng.

Kế hoạch bắt đầu từ 12 giờ ngày 10-12 trên các tuyến cao tốc trọng điểm từ Bắc vào Nam. Lãnh đạo Cục CSGT và các phòng nghiệp vụ sẽ trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, bảo đảm việc kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất.