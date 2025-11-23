Đề xuất từ 1-3-2026, phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải chỉ cấp trực tuyến 23/11/2025 12:16

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 158/2024 và Nghị định 165/2024 về hoạt động vận tải đường bộ. Điểm đáng chú ý là từ ngày 1-3-2026, các hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ liên quan đến kinh doanh vận tải (KDVT) hành khách chỉ thực hiện trực tuyến. Đây được xem là bước tiến nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải.

Giảm thời gian cấp nhiều thủ tục

Theo Bộ Xây dựng, trong quá trình thực thi hai Nghị định nêu trên, việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn bất cập. Để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, giải quyết thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử và số hóa.

Dự thảo nêu rõ: Từ 1-3-2026, việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh của các đơn vị vận tải, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp giấy phép KDVT chỉ thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đối với hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu cũng áp dụng tương tự, không còn hình thức nộp trực tiếp như trước.

Các hoạt động cấp, thu hồi giấy phép liên quan đến vận tải hành khách đều chuyển sang hình thức trực tuyến.

Song song đó, dự thảo rút ngắn thời gian cấp giấy phép liên quan đến hoạt động vận tải xuống còn 1-5 ngày, tuỳ loại giấy tờ.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận tải. Ảnh: V.LONG

Về niên hạn xe KDVT hành khách theo hợp đồng, dự thảo quy định: Xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 300 km không được vượt quá 15 năm sử dụng. Với xe hoạt động trên hành trình có cự ly từ 300 km trở xuống, niên hạn sử dụng tối đa là 20 năm. Riêng xe hợp đồng dưới 8 chỗ (không kể chỗ người lái) sử dụng hợp đồng điện tử, niên hạn không quá 12 năm.

Đối với tuyến vận tải hành khách cố định đã được công bố, khi điều chỉnh, bổ sung tuyến hoặc khai thác các giờ xe chạy còn trống, đơn vị vận tải phải xây dựng phương án khai thác tuyến gửi về Sở Xây dựng nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh để đăng ký khai thác tuyến theo quy định. Đồng thời, phải gửi Sở Xây dựng đầu tuyến bên kia để phối hợp quản lý.

Với tuyến mới hoặc tuyến có đề xuất tăng lưu lượng căn cứ trên các bến xe đã công bố, đơn vị vận tải phải có văn bản trao đổi hoặc biên bản thống nhất với bến xe hai đầu tuyến.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản, bến xe phải trả lời; nếu không đồng ý phải nêu rõ lý do. Sau khi có ý kiến thống nhất của bến xe hai đầu tuyến, đơn vị kinh doanh vận tải mới được gửi phương án khai thác lên Sở Xây dựng để đăng ký.

Đề xuất tăng chế tài với lái xe vi phạm nhiều lần

Liên quan đến việc sửa đổi các Nghị định trên, Sở Xây dựng Gia Lai đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định thu hồi giấy phép KDVT đối với các trường hợp vi phạm quy định về kinh doanh, điều hành vận tải dẫn đến tai nạn giao thông gây chết người. Cơ quan này cho rằng cần có quy định cụ thể thời gian bị thu hồi giấy phép hoặc thu hồi vĩnh viễn để ngăn chặn việc xin cấp lại giấy phép chỉ sau vài tháng.

Ngoài ra, địa phương kiến nghị bổ sung quy định xử lý vi phạm thời gian lái xe theo dữ liệu giám sát hành trình. Cụ thể, nếu vi phạm lần đầu thì nhắc nhở; vi phạm lần hai thì thu hồi phù hiệu và chỉ được cấp lại sau một tháng. Việc này nhằm tăng tính răn đe và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thời gian qua các cơ quan chức năng tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của nhiều đơn vị vận tải vi phạm quy định. Ảnh minh họa: P.HÙNG

Trả lời kiến nghị nêu trên, đại diện cơ quan soạn thảo cho biết quy định hiện hành đã nêu rõ: Đơn vị vi phạm hoạt động vận tải sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép KDVT từ 1 đến 3 tháng; nếu vi phạm hai lần trở lên trong một năm thì bị tước quyền sử dụng giấy phép KDVT.

“Chúng tôi cho rằng đề nghị từ địa phương mang tính định tính, không xác định được hành vi cụ thể nên chưa bổ sung để tránh chồng chéo…”- đại diện cơ quan soạn thảo cho hay.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cho biết theo quy định hiện hành, khi dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của mỗi phương tiện trong 1 tháng cho thấy có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1.000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 5 km/h trở xuống) thì bị thu hồi phù hiệu 1 tháng.

Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh đây là quy định nhằm đảm bảo tính răn đe và nâng cao ý thức lái xe, bởi vi phạm tốc độ là hành vi nguy hiểm, có thể dẫn tới tai nạn giao thông.

“Do đó, chúng tôi đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành và tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm để đảm bảo an toàn, tính mạng hành khách và người dân khi tham gia giao thông…” – đại diện Bộ Xây dựng cho hay.