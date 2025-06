Tạm giữ 30 xe máy của nhóm ‘săn mây’ rú ga, nẹt pô ở Tây Ninh 17/06/2025 23:13

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ 30 xe máy của nhóm thanh thiếu niên tụ tập “săn mây”, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự xã Suối Đá.

Ngày 17-6, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với Công an xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu) tạm giữ 30 xe máy của nhóm thanh thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tạm giữ 30 xe máy nhóm tụ tập trái phép ở đường ĐT790.

Theo Công an, thời gian gần đây, người dân liên tục phản ánh tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người trên tuyến đường ĐT790 đoạn qua xã Suối Đá để “săn mây” vào rạng sáng các ngày cuối tuần.

Nhóm thanh niên nẹt pô, rú ga inh ỏi, gây mất trật tự.

Những người này điều khiển xe máy tốc độ cao, nẹt pô inh ỏi, gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, nhiều trường hợp là người từ nơi khác đến, không mang theo giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe.

Các xe máy liên quan đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra.

Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng 14-6, lực lượng Công an xã Suối Đá tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý 30 trường hợp vi phạm. Các xe máy liên quan đã bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, hành vi tụ tập rú ga, chạy xe tốc độ cao, biểu diễn xe không chỉ vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ mà còn có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Tùy mức độ vi phạm, người điều khiển sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.