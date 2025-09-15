Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 4.000 tỉ đồng 15/09/2025 15:55

(PLO)- Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền hàng nghìn tỉ đồng.

Ngày 15-9, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, ngày 9-9, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập 31 người, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại TP Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Ninh Bình, Đăk Lăk.

Thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ

Trong 31 người, những người sau: Hoàng Tạ Minh Cường, Trần Việt Hùng, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình; Ngô Xuân Huy, Trần Văn Huấn, Trần Hữu Quân, Trần Hồng Giang, cùng trú tại phường Dĩ An, TP.HCM.

Những người trú tại Hà Nội gồm: Nguyễn Đình Tuấn, Bùi Trọng Tưởng, Nguyễn Đình Cảnh, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Minh Tuấn, Bùi Văn Tuấn, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Chí Tỉnh, Nguyễn Mạnh Quyết, Vũ Đắc Viên, Nguyễn Văn Chuẩn, Đinh Trọng Bộ, Vương Văn Anh, Vương Sỹ Hào, Chu Đức Tấn, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Đình Đại, Nguyễn Xuân Hiếu…

Những người liên quan trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Ảnh: CA

Kết quả khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ số tiền 1 tỉ đồng, một xe ô tô, 41 máy điện thoại, năm máy tính, hai CPU và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án, kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, tháng 7-2024, Hoàng Tạ Minh Cường kết bạn qua Telegram với người nước ngoài cấp tài khoản siêu tổng đại lý super (hạn mức tín dụng 7.000.000 điểm, quy đổi 1 điểm = 6.000 đồng, tương đương 70 tỉ đồng) để hoạt động tổ chức đánh cá độ bóng đá. Sau đó, Cường đã thuê Ngô Thanh Tùng, Ngô Xuân Huy, Vương Văn Khương, Trần Văn Huấn tính tiền thắng thua, sử dụng tài khoản tại các ngân hàng chuyển nhận tiền tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, Cường còn chia tách tài khoản siêu tổng đại lý thành nhiều cấp gồm master, agent, member để giao cho Nguyễn Chí Tỉnh, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Hồng Giang, Nguyễn Khắc Tâm… Họ tiếp tục chia tách tài khoản đại lý master, agent thành các tài khoản member để giao lại cho nhiều người khác đánh cá độ bóng đá nhằm thu lời bất chính.

Theo Công an, Đinh Trọng Bộ, Nguyễn Mạnh Quyết, Chu Đức Tấn, Vũ Đắc Viên, Nguyễn Văn Tuấn, Vương Văn Anh, Trần Việt Hùng, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Văn Chuẩn, Vương Sỹ Hào, Nguyễn Đình Đại, Nguyễn Xuân Hiếu, Ngô Trung, Nguyễn Duy Tuấn, Đào Minh Đức, Trịnh Quốc Đạt đã sử dụng tài khoản cấp member được chia tách từ hệ thống tài khoản siêu tổng đại lý Super để cá độ nhiều trận đấu bóng đá các giải khác nhau, trong đó có nhiều trận đấu đã cá độ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày thứ 2 hàng tuần, những người trên trả tiền thắng thua cá độ thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản mở tại các ngân hàng.

Kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý super xác định trong thời gian từ ngày tháng 11-2024 đến ngày 9-9, cơ quan Công an làm rõ, tổng số tiền sử dụng để đánh cá độ các trận đấu bóng đá trên các tài khoản của nhóm người này, khoảng 90 triệu điểm, tương đương với số tiền 4.500 tỉ đồng.

Bắt giữ những người chủ mưu, cầm đầu

Ngày 10-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ (đã được Viện KSND tối cao - Vụ 2 ra quyết định phê chuẩn) đối với 25 người.

Hoàng Tạ Minh Cường được xác định là người cầm đầu đường dây. Ảnh: CA

Trong số này có 12 người bị tạm giữ về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Hoàng Tạ Minh Cường, Ngô Xuân Huy, Trần Hữu Quân, Trần Văn Huấn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh, Bùi Trọng Tưởng, Trần Hồng Giang, Nguyễn Văn Hiếu, Bùi Văn Tuấn, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Minh Tuấn.

Còn lại 13 người khác bị tạm giữ về hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Chí Tỉnh, Đinh Trọng Bộ, Nguyễn Mạnh Quyết, Chu Đức Tấn, Vũ Đắc Viên, Nguyễn Văn Tuấn, Vương Văn Anh, Trần Việt Hùng, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Văn Chuẩn, Vương Sỹ Hào, Nguyễn Đình Đại, Nguyễn Xuân Hiếu.

Đến nay, chuyên án đã được triệt phá thành công, bắt giữ được những người chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng liên quan khác.

Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương đấu tranh khai thác đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội; truy xét, mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.