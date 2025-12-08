Liên Bỉnh Phát thắng lớn tại VCEP Awards 2025 08/12/2025 19:20

Diễn viên Liên Bỉnh Phát - Thị đế Kim Chung, gương mặt nghệ sĩ trẻ được yêu mến của màn ảnh Việt và đại sứ cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới”, vừa được vinh danh “Diễn viên đột phá của năm” tại Giải thưởng VCEP (Vietnam Creative Economy & Practice Awards 2025.

Tại lễ trao giải, Liên Bỉnh Phát gây ấn tượng với phong thái điềm đạm cùng chia sẻ chân thành về hành trình nghệ thuật của mình. Anh cho biết giải thưởng là động lực lớn để tiếp tục nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân và mang đến những vai diễn chất lượng hơn cho khán giả.

Liên Bỉnh Phát nhận giải "Diễn viên Đột phá của năm"

Chia sẻ thêm với PLO, nam diễn viên bày tỏ: “Việc được nhận giải thưởng từ Ban tổ chức thực sự là một niềm vui, nhưng hơn hết, đó là một sự vinh dự đối với tôi. Tôi làm việc trong lĩnh vực giải trí – nghệ thuật, nên khi được vinh danh tại một giải thưởng thuộc khuôn khổ diễn đàn kinh tế sáng tạo và các ngành nghề thực tiễn Việt Nam, tôi cảm thấy đây là sự ghi nhận rất đặc biệt.

Điều đó khiến tôi nhận ra rằng những gì mình làm hằng ngày không chỉ được quan tâm trong giới nghệ thuật, mà còn có sức ảnh hưởng nhất định đến những lĩnh vực khác trong xã hội, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế sáng tạo.

Khi biết rằng con đường mình đi được nhiều người dõi theo và đánh giá, tôi càng cảm thấy trách nhiệm của mình lớn hơn. Nghĩa là, tôi không chỉ làm việc cho bản thân nữa, mà mỗi khi thực hiện một dự án hay đưa ra một quyết định, tôi cũng nghĩ nhiều hơn đến những người xung quanh, và nếu nói ở góc độ rộng hơn, là nghĩ đến sự đóng góp của mình cho cộng đồng và cho ngành nghề mà tôi đang theo đuổi”.

Trong vai trò Đại sứ cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới”, Liên Bỉnh Phát được đánh giá là lựa chọn phù hợp nhờ hình ảnh tích cực, gần gũi và tư duy nghệ thuật hiện đại. Cuộc thi hướng đến việc khuyến khích cộng đồng ghi lại những khoảnh khắc sống động của thành phố, phản ánh sức sống trẻ, sự chuyển mình mạnh mẽ và những gam màu mới trong nhịp sống đô thị.