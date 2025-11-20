Phim 'Bẫy tiền' của Liên Bỉnh Phát sẽ có phần 2? 20/11/2025 12:47

(PLO)- Càng nghĩ về phim Bẫy tiền , tôi càng tin, câu chuyện này chưa thể kết thúc ở đây.

Rời rạp sau khi xem phim Bẫy tiền, chắc hẳn người xem sẽ có cảm giác khó tả thế này: Vừa thỏa mãn, lại vừa hụt hẫng. Thỏa mãn vì bộ phim chạm đúng vào mạch tò mò của thời đại số, phản ánh kịp thời những vấn đề nhức nhối quanh lừa đảo công nghệ. Nhưng hụt hẫng vì khi đèn rạp bật sáng, tôi vẫn thấy mình khao khát một cú chạm dữ dội hơn.

Nói ngắn gọn, phim Bẫy tiền có phần 2 và nếu có thể, Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát thủ vai) sẽ là người đối đầu với trùm cuối thực sự.

Cái “bẫy” đầu tiên: Lòng tham và nỗi tò mò của thời đại số

Điều khiến tôi thú nhất ở phim Bẫy tiền là nhịp dẫn dắt rất có chủ ý. Phim không vội vàng mà từ tốn “thả mồi”, lôi người xem vào mê cung kỹ thuật số theo đúng cách Đăng Thức bị kéo vào ứng dụng “chết người” Dealz.

Tôi đã nín thở dõi theo từng bước chân của anh giữa những áp lực rất đời: Cưới xin, so sánh ngầm với sếp giàu, viện phí cho em, nợ của mẹ vợ, sở thích chơi xe… Những chiếc bẫy mà phim gieo ra không hề khoa trương, chúng đánh vào những cơn cám dỗ nhỏ nhưng âm ỉ. Cách phim “mở từng cánh cửa” ấy khiến nỗi tò mò trong tôi trải đều đến tận cuối phim.

Liên Bỉnh Phát, trong vai Đăng Thức, mang đến một nguồn năng lượng diễn xuất rất bất ngờ, vừa kiềm nén vừa bùng nổ, khiến người xem không khỏi ngạc nhiên. Ảnh: ĐPCC

Liên Bỉnh Phát hóa thân thành Đăng Thức với một nguồn nội lực diễn xuất mạnh mẽ, vừa kiềm nén vừa bùng nổ, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

Anh diễn bằng ánh mắt, bằng độ nén cảm xúc chứ không bằng sự gồng gánh. Khi xem Phát, tôi chợt liên tưởng đến Ji Chang Wook trong Trò chơi thao túng (một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, thuộc thể loại hành động tội phạm, đang chiếu trên Disney+): Kiểu đàn ông chỉ bùng nổ khi bị dồn đến đường cùng.

Phim "Bẫy tiền" lấy cảm hứng từ những vụ án lừa đảo được triệt phá bởi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: ĐPCC

Chính vì liên tưởng đến một bộ phim cũng khai thác “bóng tối dữ liệu” liệu nên càng khiến tôi vừa xem vừa kỳ vọng nhiều hơn ở phim Bẫy tiền. Tôi mong thông điệp của phim Bẫy tiền sẽ vượt xa hơn những vấn nạn lừa đảo và thủ đoạn kinh doanh, tài chính thông thường.

Thế nhưng kịch bản lần này dường như chưa “đủ đô” với anh. Những áp lực đời sống, cấu trúc tâm lý mà Thức trải qua hợp lý, nhưng chưa đủ nghiệt ngã để khai mở nội lực diễn xuất – thứ mà tôi tin là Liên Bỉnh Phát hoàn toàn làm tốt. Nếu đạo diễn mạnh tay hơn, rất có khả năng đây đã là một vai diễn để đời của anh

﻿ Kết thúc mở của phim "Bẫy tiền" khiến tôi day dứt và cũng chính là lý do tôi tin phim sẽ có phần tiếp theo.

Mong phim Bẫy tiền có phần 2

Nội dung Bẫy tiền khá tròn trịa. Mà điều khiến tôi hơi tiếc là bởi sự “tròn trịa” này. Bẫy tiền chỉn chu, thông điệp rõ, nhưng cũng chính vì thế mà nó an toàn, thiếu một chút liều lĩnh và táo bạo.

Về chuyên môn, các khái niệm như M&A – những thương vụ mua bán, thâu tóm và sáp nhập giúp doanh nghiệp mở rộng sức mạnh; hay Big Data – những “dòng chảy dữ liệu” khổng lồ được tạo ra từ mọi hành vi của con người mỗi giây, từ giao dịch ngân hàng đến dấu vết trên mạng xã hội... mới chỉ được chạm đến ở tầng khái quát.

Phim chưa đi đủ sâu để thỏa mãn những khán giả am hiểu hoặc kỳ vọng vào một bức tranh tài chính – dữ liệu sắc nét hơn.

Về phản diện: “Trùm cuối” xuất hiện chưa đủ sức tạo cảm giác rùng mình. Tôi mong đợi một kẻ thao túng dữ liệu đúng nghĩa, người khiến tôi lạnh sống lưng vì quyền lực ẩn sau các con số. Hoặc tôi mong là mình nhầm, thực ra cú twist cuối phim chỉ mới hé lộ cánh tay trái phải của trùm cuối, chứ chưa thực sự là trùm cuối.

Kết thúc mở của phim "Bẫy tiền" khiến khán giả day dứt.

Có thể đạo diễn Oscar Dương đang trong giai đoạn dò đường, nắm chắc cảm xúc khán giả trước khi tung ra bước đi táo bạo hơn cũng nên.

Nhưng tóm lại, về tổng thể, Bẫy tiền là một bộ phim có lớp lang, sở hữu một nam chính đầy nội lực, nữ chính ngọt ngào và dàn diễn viên giàu kinh nghiệm. Dù chưa khai thác hết tiềm năng của mảng tối dữ liệu, phim vẫn đủ sức khiến tôi suy ngẫm và chờ đợi. Biết đâu sự an toàn lần này chỉ là bước lấy đà cho một cú bứt phá ngoạn mục ở phần 2?.

Người xem có thể hình dung một Đăng Thức “đăng nhập” lại cuộc chơi, không còn là gã đàn ông bị dồn ép tài chính, mà là người đã đi qua tham vọng, hiểu rõ điểm yếu của chính mình và hội tụ đủ bản lĩnh, sức mạnh quay lại cuộc chơi, thâm nhập ngược vào hệ thống, truy dấu kẻ đứng sau mọi lớp dữ liệu người trùm cuối thật sự của app Dealz.

Khi đó, thông điệp phim có thể chạm đến tầm cao mới: “Thứ nguy hiểm nhất không phải là công nghệ, mà là việc con người mù quáng trao quyền lực cho nó.”