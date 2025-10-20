Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ với học sinh về ca khúc 'Nhật ký của mẹ' 20/10/2025 16:20

(PLO)- Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, một số trường học tại TP.HCM tổ chức trình diễn thời trang tái chế, giao lưu với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, phường An Hội Đông, vừa tổ chức trình diễn thời trang tái chế chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Hội thi diễn ra sôi nổi với nhiều sản phẩm thời trang ấn tượng. Đơn cử, trang phục “Thiên thần chai lọ” được tạo nên từ vô số đáy chai nhựa được cắt tỉa cầu kỳ.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Thọ trình diễn thời trang tái chế chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Ảnh: NTCC

Cạnh đó là bộ trang phục “Chiến binh Recycle Man” được làm từ hộp bìa cứng, giấy bạc, nắp chai nhựa. Chiếc khiên tròn vững chắc và tấm giáp ngực mang biểu tượng tái chế nhắc nhở mọi người cần phân loại rác, góp phần bảo vệ môi trường.

Các bộ trang phục được thiết kế công phu. Ảnh: NTCC

Trong khi đó, cô giáo và học sinh lớp 4 lại thiết kế những bộ trang phục vô cùng sáng tạo được làm từ giấy báo cũ - 1 vật liệu quen thuộc.

Hay chiếc đầm lộng lẫy được tạo ra từ bao đựng rác tự huỷ với hoạ tiết trang trí là các loài sinh vật biển được làm bằng nắp chai.

Nhiều học sinh chia sẻ rất thích thú khi lần đầu tiên được thi trình diễn thời trang.

“Để chuẩn bị cho hội thi này, em đã cùng cô thiết kế và tập dượt phần trình diễn. Em mong chờ hội thi từ lâu” - một học sinh hào hứng.

Hội thi thiết kế thời trang tái chế chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 là dịp để phát huy sự sáng tạo của cô trò trong việc tái chế, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: NTCC

Theo lãnh đạo nhà trường, hội thi được tổ chức để chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, qua đó nâng cao nhận thức của học sinh về vị trí, vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường.

Cùng ngày, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, cũng tổ chức chương trình chuyên đề "Nhật ký của mẹ" chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Chương trình có sự tham dự của các vị khách mời đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, MC Minh Phương.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh giao lưu cùng với học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư. Ảnh: TH

Những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được trình diễn trên sân khấu bởi chính các học sinh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh như Nhật ký của mẹ, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Mẹ ơi có biết, Món quà tặng cô, Vui đến trường...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, anh sáng tác ca khúc Nhật ký của mẹ cách đây 17 năm, là món quà tặng sinh nhật mẹ. Anh từng nghe các ca sĩ hát ca khúc này không biết bao lần, sáng nay, đúng ngày 20-10, anh được nghe bài hát ở sân trường tiểu học, giữa hàng trăm học sinh, cảm xúc trong anh lại trào dâng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giao lưu cùng học sinh. Ảnh: TH

Bà Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết chương trình được tổ chức vào ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10 nhằm tôn vinh những người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, giàu đức hy sinh và luôn giữ vai trò quan trọng trong gia đình cũng như xã hội.

Sự có mặt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh tại chương trình khiến học sinh thích thú. Ảnh: TH

Cạnh đó, chương trình còn nhằm hưởng ứng, thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; hưởng ứng Công văn 5215 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn việc mời nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong các trường phổ thông, nhằm làm phong phú thêm hoạt động dạy học, góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực học sinh và thúc đẩy giáo dục toàn diện.