Ca sĩ Anh Tú nói về cảm xúc khi sáng tác, trình bày ca khúc 'Thưa Đảng'

(PLO)- Ca khúc Thưa Đảng của ca sĩ Anh Tú nhanh chóng nhận được sự chia sẻ mạnh mẽ trên cộng đồng mạng, trong đó có không ít người trẻ.

Tối 16-1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), ca sĩ Anh Tú đã lần đầu giới thiệu tới công chúng ca khúc Thưa Đảng, tác phẩm do chính anh sáng tác chương trình nghệ thuật chính luận Mãi mãi niềm tin theo Đảng.

Chương trình hướng tới Đại hội XIV của Đảng, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, do Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức.

Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ khi lựa chọn bày tỏ tiếng nói nội tâm của một nghệ sĩ trẻ trước những sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước.

Ca sĩ Anh Tú đã lần đầu giới thiệu tới công chúng ca khúc Thưa Đảng do chính anh sáng tác. Ảnh: TT

Trước đó, Anh Tú từng ra mắt một số ca khúc tự sáng tác gắn với các dấu mốc lớn của dân tộc như Người là Hồ Chí Minh, Giữa hòa bình, thể hiện mong muốn hòa mình vào không khí chung của các đại lễ quốc gia.

Ngay phần mở đầu, bài hát gây ấn tượng với những ca từ gợi nhắc lịch sử: “Thưa Đảng quang vinh, con đã nghe từ ngày xưa, khi lúc ông con xung phong. 1930, khi toàn dân dậy sóng, khi dòng người trông mong, Bắc Nam chung một lòng…”.

Theo ca sĩ Anh Tú, việc được đứng trên sân khấu chính luận là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với Tổ quốc.

Trong bối cảnh lịch sử và chính trị đặc biệt, anh cho rằng âm nhạc không chỉ dừng lại ở giá trị biểu diễn, mà còn góp phần lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước.

Nam ca sĩ nhìn nhận mỗi nghệ sĩ có con đường sáng tạo riêng, song điểm chung không thể thiếu là lòng yêu nước. Khi nghệ thuật được nuôi dưỡng từ niềm tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn, con đường làm nghề sẽ bền vững và có giá trị lâu dài hơn.

Ca khúc Thưa Đảng được Anh Tú xây dựng với giai điệu trầm hùng, mang màu sắc trang nghiêm nhưng gần gũi, xuất phát từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn đối với lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần mở đầu tác phẩm nhắc đến mốc năm 1930, thời điểm Đảng ra đời, gắn với hình ảnh ông cha xung phong, toàn dân đồng lòng, Bắc Nam chung một ý chí.

Những ca từ giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu lịch sử gợi nhắc rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng sự hi sinh, kiên cường của nhiều thế hệ đi trước.

Tinh thần Mãi mãi niềm tin theo Đảng chính là thông điệp mà Anh Tú gửi gắm qua Thưa Đảng. Ảnh: TT

Phần điệp khúc thể hiện sự khẳng định về lý tưởng cách mạng, tinh thần đoàn kết và đại đoàn kết, được xem là sợi chỉ đỏ xuyên suốt ca khúc.

Anh Tú không đặt ra những lời hứa lớn lao trên con đường nghệ thuật. Thay vào đó, anh lựa chọn lối sống tử tế, làm nghề nghiêm túc và tạo ra các sản phẩm nghệ thuật tích cực, có ích cho xã hội.

Với nam ca sĩ, niềm tin vào sự dẫn dắt của Đảng và Nhà nước được thể hiện qua những hành động cụ thể trong đời sống và hoạt động nghề nghiệp.

Tinh thần Mãi mãi niềm tin theo Đảng cũng chính là thông điệp mà Anh Tú gửi gắm qua Thưa Đảng, như một tiếng nói chân thành của nghệ sĩ trẻ trước lịch sử, hiện tại và tương lai của đất nước.