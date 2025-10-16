Ca khúc 'Bắc Bling' được phối thành 'Clicking' để phòng chống các hành vi lừa đảo trực tuyến 16/10/2025 09:25

(PLO)- Nghệ sĩ Tuấn Cry đã sửa lời ca khúc Bắc Bling do mình sáng tác nhằm nâng cao nhận thức về an toàn trên không gian mạng và phòng chống các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Tối 15-10, Fanpage Bộ Công an đã cập nhật video ca khúc Clicking. Đây là ca khúc làm mới từ bản hit gần 300 triệu view của Hòa Minzy - Bắc Bling.

Bản phối này nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, khiến cộng đồng mạng thích thú. Đến nay, video trên Fanpage Bộ Công an thu về 27 nghìn lượt bày tỏ, hàng nghìn bình luận và hơn 9 ngàn lượt chia sẻ.

Điệp khúc trong phiên bản mới gây sốt bởi ca từ như: “An toàn lướt mạng, xanh sạch cõi mạng”, “Không còn tin ảo chỉ còn tin vui”, “Môi trường thân thiện, an toàn, văn minh”, “Người tốt kẻ xấu chưa ai phân minh, không vào những website trang linh tinh”...

Nhiều bình luận của người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự thích thú và khen ngợi cách làm mới ca khúc nổi tiếng truyền đi thông điệp về phòng chống tội phạm an ninh mạng.

Bạn Nguyễn Long để lại lời nhận xét: “Hay quá, ý nghĩa, giúp nhân dân luôn cảnh giác”.

Ngoài ra còn có những câu nhận xét ngắn gọn như: Cuốn, đỉnh, chất…được nhiều người để lại.

Ca khúc Clicking sáng tác và thể hiện bởi nghệ sĩ Tuấn Cry là điểm nhấn nổi bật của chiến dịch Không Một Mình nhằm nâng cao nhận thức về an toàn trên không gian mạng và phòng chống các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Với giai điệu hiện đại và ca từ ý nghĩa, Clicking gửi gắm thông điệp đến tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên: mỗi cú “click” trên mạng cần đi cùng sự tỉnh táo, trách nhiệm, để cùng nhau xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh và văn minh.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, nghệ sĩ Tuấn Cry cũng bày tỏ: “Thật vinh dự khi được đóng góp một chút công sức cho quê hương. Mong cho không gian mạng ngày càng trở nên an toàn, văn minh để trẻ em và thanh thiếu niên được thoả sức học tập và phát triển bản thân”.