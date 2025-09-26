Lộ diện tác giả đạt Giải Nhất Cuộc vận động sáng tác ca khúc về TP Đà Nẵng 26/09/2025 17:40

(PLO)- Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng nhận về 106 tác phẩm tham dự.

Ngày 26-9, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng tổ chức buổi trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về TP Đà Nẵng, chủ đề “Đà Nẵng – Hành trình 50 năm”.

Sau hơn ba tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận về 106 tác phẩm từ 70 tác giả khắp 19 tỉnh, thành gửi về.

Các ca khúc thể hiện góc nhìn đa dạng về Đà Nẵng, một đô thị trẻ trung, năng động, giàu truyền thống và đậm bản sắc.

Tác phẩm “Đà Nẵng chào bạn” của tác giả Nguyễn Phước Vũ Bảo đạt Giải Nhất.

Kết quả, Giải Nhất Cuộc vận động sáng tác thuộc về tác phẩm “Đà Nẵng chào bạn” của tác giả Nguyễn Phước Vũ Bảo. Ca khúc được đánh giá giàu năng lượng, gợi mở hình ảnh thành phố trẻ trung, thân thiện và tràn đầy sức sống.

Hai Giải Nhì lần lượt thuộc về Đà Nẵng ơi của tác giả Đỗ Hoàng Linh (nhạc) – Phạm Hồng Điệp (thơ) và Hẹn về Đà Nẵng của Nguyễn Quỳnh Hợp (nhạc) – Hồ Minh (thơ).

Ba Giải Ba gồm: Rock – Đà Nẵng khúc tình ca (Trương Quang Thành), Hát về mẹ Thanh Khê anh hùng (Trịnh Mạnh Hùng), và Đà Nẵng phố và em (Nguyễn Thái Phú).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 6 giải Khuyến khích cho các tác phẩm giàu cảm xúc và chất lượng nghệ thuật.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam (Chủ tịch Hội đồng), cho biết quy trình chấm giải được thực hiện qua hai bước.

Bước thứ nhất, thành viên hội đồng chấm giải sẽ chấm độc lập để đảm bảo tính khách quan. Sau đó, những tác phẩm được nhiều người lựa chọn nhất mới vào vòng chung kết.

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho biết Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố nhằm tuyển chọn, tạo nguồn tác phẩm âm nhạc có giá trị để phục vụ công tác tuyên truyền trong các sự kiện lớn. Đồng thời, Cuộc vận động sáng tác còn khơi dậy cảm hứng sáng tác và tình yêu dành cho thành phố.

“Chúng tôi mong âm nhạc sẽ trở thành cầu nối, lan tỏa tình yêu Đà Nẵng, khơi dậy khát vọng đồng hành xây dựng thành phố phát triển bền vững, mang bản sắc riêng” - bà Hội An chia sẻ.