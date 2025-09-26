Đà Nẵng: Thêm động lực nâng bước sinh viên ngành khoa học công nghệ 26/09/2025 16:12

“Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng khi được đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường chinh phục tri thức, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”.

Trao đổi với PLO, ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) TP Đà Nẵng nói như trên khi triển khai Quyết định 29/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh - sinh viên (HSSV), học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán (ngành STEM).

Bà Nguyễn Thị Túy Phượng nhận giải ngân 70,4 triệu đồng cho con theo học ngành STEM tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng. Ảnh: NHCSXH

Thêm động lực trên giảng đường đại học

Vừa được giải ngân 70,4 triệu đồng cho con học năm đầu tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Túy Phượng (ngụ phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) không khỏi vui mừng khi thấy con mình là sinh viên Nguyễn Công Vũ thể hiện quyết tâm đèn sách mỗi đêm.

“Khi thấy mẹ vay tiền nộp học phí, thấy được sự hỗ trợ của Nhà nước, Vũ rất quyết tâm học. Đêm nào con cũng giải bài vở đến khuya, cố gắng đạt học lực giỏi ngay năm nhất đại học. Chính sách cho vay này là động lực rất lớn đối với Vũ và gia đình tôi”, bà Phượng phấn khởi.

Gia đình bà Phượng là một trong ba trường hợp đầu tiên được Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng giải ngân gói vay theo Quyết định 29/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ngành học Công nghệ kỹ thuật điện tử vi mạch bán dẫn (thuộc ngành STEM), Vũ cũng như các trường hợp khác phải đảm bảo điều kiện có đồng thời cả ba năm học THPT học lực khá trở lên; hoặc đạt điểm trung bình năm lớp 12 của các môn toán – lý - hóa - sinh từ 8 trở lên.

Đối với sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có kết quả học tập trung bình các môn học đạt loại giỏi trở lên tại năm trước liền kề với năm đề nghị cho vay vốn. Chính sách này không yêu cầu điều kiện phải là hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo hay khó khăn.

Tại thời điểm đề nghị cho vay vốn, người học phải điền Tờ khai thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục I đính kèm Quyết định 29/2025 của Thủ tướng Chính phủ, xin xác nhận của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho NHCSXH.

Nỗ lực đưa gói vay đến tay sinh viên ngành STEM

Theo ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng, gói vay ưu đãi cho người học các ngành STEM không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các Phòng giao dịch thuộc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Quyết định 29/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: NHCSXH

Gói vay này là một bước tiến quan trọng, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho tất cả người học đang theo đuổi các ngành khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán. Đây là những lĩnh vực then chốt cho sự phát triển trong tương lai.

“Chương trình không giới hạn người vay theo hoàn cảnh kinh tế, mà tập trung hỗ trợ đúng ngành học, đúng mục tiêu. Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng cam kết đồng hành cùng người học trong suốt quá trình vay vốn và học tập, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong thời đại số”, ông Chung cho hay.

Cũng theo ông Chung, Quyết định 29/2025 của Thủ tướng Chính phủ là minh chứng cho sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ.

Chính sách này không chỉ mở rộng đối tượng vay, tạo điều kiện vay vốn minh bạch, mà còn mang đến những ưu đãi vượt trội. Cụ thể như việc hỗ trợ toàn diện: Vay toàn bộ học phí phải đóng của người học (sau khi trừ học bổng) và sinh hoạt phí (tối đa 5 triệu đồng/tháng).

Gói vay còn giúp giảm áp lực tài chính cho hộ gia đình khi không cần tài sản bảo đảm cho khoản vay dưới 500 triệu đồng. Lãi suất ưu đãi 4,8%/năm, thấp hơn nhiều so với các chương trình khác và thời gian trả nợ linh hoạt, chỉ bắt đầu trả sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp.

Người thụ hưởng là HSSV, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh đang theo học các ngành STEM tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Gói vay tạo động lực học tập và nghiên cứu. Sinh viên có thể tập trung vào học tập thay vì lo lắng về chi phí, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực STEM.

Bên cạnh đó còn mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao, đặc biệt với sinh viên vùng nông thôn, miền núi, nơi điều kiện kinh tế còn hạn chế. Qua đó góp phần vào chiến lược quốc gia, hỗ trợ trực tiếp cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững thông qua khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.