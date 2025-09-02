Sao Mai Huyền Trang phát hành bộ đôi MV ca ngợi Tổ quốc Việt Nam 02/09/2025 07:19

(PLO)- Sao Mai Huyền Trang đã phát hành bộ đôi MV ngợi ca quê hương, đất nước gửi tặng khán giả và thể hiện tình yêu của mình đối với Tổ quốc.

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2-9, Sao Mai Huyền Trang đã phát hành bộ đôi MV ngợi ca quê hương, đất nước.

Đây là món quà cô muốn gửi tặng khán giả, cũng là thêm một lần thể hiện tình yêu của mình đối với Tổ quốc thiêng liêng thông qua các sản phẩm âm nhạc.

Bộ đôi MV gồm: Quê hương Việt Nam tôi (sáng tác Tuấn Phương) và Tôi yêu Việt Nam (sáng tác Hưng Coca).

Cả hai MV được thực hiện bởi đạo diễn Nguyễn Anh Dũng (Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam). Đây là hai ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam nhưng với hai phong cách âm nhạc khác nhau.

Ca sỹ Huyền Trang đã phát hành bộ đôi MV ngợi ca quê hương, đất nước.

Với MV Quê hương Việt Nam tôi, Huyền Trang không chỉ muốn tiếp tục giới thiệu giọng hát của mình, mà đặc biệt hơn, cô muốn thêm một lần quảng bá cảnh đẹp Việt Nam đến với du khách bốn phương.

Vì thế, những hình ảnh trong MV được quay cực kỳ đẹp từ những địa điểm đẹp nổi tiếng như “sống lưng khủng long” (Bình Liêu, Quảng Ninh) đến những con thuyền đánh cá (biển Nha Trang), rồi vẻ đẹp thanh bình gần gũi thiên nhiên của Hà Giang, đặc biệt là cột cờ Lũng Cú…

Âm nhạc trong MV này gợi nhớ đến không khí âm nhạc thập niên 90 thế kỷ trước, rất dễ nghe và mang nhiều nét hoài niệm.

Trong thời điểm mọi suy nghĩ đều hướng về Tổ quốc, thì MV Quê hương Việt Nam tôi thực sự mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thành và khiến ta càng thêm yêu quê hương, đất nước mình.

MV thứ hai có tên Tôi yêu Việt Nam là một cuộc thử sức đối với Huyền Trang. Với thế mạnh là dân gian và những ca khúc cách mạng, lần này, Huyền Trang thử sức mình với một bản nhạc nhẹ pha trộn pop và rap rất trẻ trung, năng động và hiện đại.

Đặc biệt, lần đầu tiên Huyền Trang mời nhóm Oplus tham gia MV, cô rất tự tin hát cùng một nhóm nhạc pop nổi tiếng và đã tạo nên một sản phẩm âm nhạc cực kỳ ấn tượng.

“Tôi muốn mời Oplus vì đó là một nhóm nhạc cực kỳ tài năng và cả 4 thành viên đều có giọng hát rất hay và độc đáo. Khi thực hiện bản phối, tôi nói với nhạc sỹ phối khí về việc phân chia câu, bè làm sao để tôi cũng giống như thành việc của nhóm chứ không phải nhóm là khách mời của tôi. Vì thế khi khán giả nghe, sẽ là một bản hoà ca tổng thể hài hoà của cả 5 giọng hát, đó là điều rất thú vị trong MV này” - Huyền Trang chia sẻ.

Bài hát Tôi yêu Việt Nam được nhạc sỹ Hưng Coca viết riêng cho Huyền Trang. Đây là một ca khúc đậm chất pop với tiết tấu sôi động, thể hiện tinh thần Việt Nam mạnh mẽ và phát triển.

Sao Mai Huyền Trang trong MV.

Khác với MV Quê hương Việt Nam tôi được quay tại các địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, MV được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng thực hiện trong studio dùng công nghệ, kỹ xảo hiện đại để tạo nên các thước phim độc đáo và đặc sắc.

Trong những ngày này, cả nước hướng về đại lễ Tết Độc Lập, việc phát hành sản phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, thể hiện niềm tự hào dân tộc không chỉ là công việc thông thường của một ca sỹ, mà nó còn thể hiện trách nhiệm của một người nghệ sỹ, trong việc lan toả những giá trị tinh thần tốt đẹp trong cộng đồng.

Hàng loạt những cái tên được khán giả nhắc đến thời gian qua vì ra mắt các sản phẩm ngợi ca Tổ quốc như Tùng Dương, Hoà Minzy, Dương Hoàng Yến, Hoàng Bách, Trang Pháp, Quốc Thiên,.. và nay là Huyền Trang cùng Oplus – chính họ là những bông hoa đẹp trong một vườn hoa đẹp dâng lên ngày đại lễ Quốc khánh 2-9 năm nay.