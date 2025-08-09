Lá thư gửi mẹ của Quán quân Sao Mai Hoàng Hồng Ngọc gây xúc động 09/08/2025 08:53

(PLO)- Lá thư gửi mẹ của Hoàng Hồng Ngọc được chính cô đọc lên trong liveshow của mình mang tên Bông hoa ánh thép khiến nhiều người xúc động.

Tối 8-8, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) liveshow cá nhân mang tên Bông hoa ánh thép của ca sĩ, Quán quân Sao Mai 2015 Hoàng Hồng Ngọc đã chính thức diễn ra.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật công phu, liveshow còn là bức chân dung nội tâm giàu cảm xúc của nữ nghệ sĩ từng bước đi lên từ những ngày tháng khốn khó nhất.

Được chia làm ba chương Nảy mầm, Tỏa hương và Ánh thép, chương trình như một dòng chảy liền mạch, đưa khán giả đi từ tuổi thơ với những mộng ước đầu đời, đến hành trình dấn thân nghệ thuật trong môi trường quân đội, để cuối cùng trở thành người nữ ca sĩ, nhạc sĩ mang trên mình màu áo lính.

Hình ảnh người mẹ xuất hiện nhiều trong phần trình diễn của Hoàng Hồng Ngọc. Ảnh: BÌNH QUÁCH

Nhưng điểm nhấn sâu sắc nhất không đến từ một bài hát cụ thể, mà từ chính giọng đọc chân thật của Hoàng Hồng Ngọc trong phần Lá thư gửi mẹ.

Trên sân khấu đơn sơ chỉ có chiếc bàn, cây đèn bàn và hai mẹ con – một diễn viên vào vai mẹ ngồi lặng lẽ, một “con gái” cúi mình viết thư – giọng Ngọc cất lên:

“Mấy năm rồi mà con vẫn loay hoay cố gắng vì chưa có thành tựu đáng kể. Thi cử bao giờ cũng có chuyện, có những hôm đi diễn không được cát-xê, về phòng trọ đến gói mì cuối cùng cũng không còn... Bạn bè xúng xính váy áo, còn con phải cúi mặt làm việc”.

Không hoa mỹ, không bi lụy, những dòng tự sự ấy khiến cả khán phòng lặng đi. Liveshow không chỉ là hành trình của một người, mà còn là hình ảnh tập thể của những nữ quân nhân: mơ mộng nhưng kiên cường, mỏng manh mà bản lĩnh.

Các tiết mục như “Sen – Tự hào em là nữ quân nhân, Sóng ngầm hay Bông hoa ánh thép là những lát cắt nghệ thuật gói ghém hình ảnh người phụ nữ trong quân đội – khi duyên dáng với tà áo dài, lúc oai phong trong quân phục.

Hoàng Hồng Ngọc xuất hiện xuyên suốt chương trình, không chỉ với vai trò ca sĩ mà còn là người kết nối cảm xúc, kể câu chuyện của chính mình.

Đặc biệt, tiết mục kết Bông hoa ánh thép đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với hơn 400 cành sen đá được tặng cho khán giả.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Ngoài là một ca sĩ, Hoàng Hồng Ngọc còn là một nhạc sĩ. (Trong ảnh, nghệ sĩ biểu diễn ca khúc Lời Đảng hiệu triệu trái tim do Hoàng Hồng Ngọc sáng tác). Ảnh: BÌNH QUÁCH

Nhóm Oplus biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BÌNH QUÁCH

Hoàng Hồng Ngọc trong trang phục quân nhân. Ảnh: ﻿BÌNH QUÁCH

Hoàng Hồng Ngọc biểu cảm ấn tượng trong ca khúc do mình sáng tác. Ảnh: BÌNH QUÁCH

Cô cho biết, bông hoa ánh thép là hình ảnh đầu tiên cô nghĩ đến khi viết về nữ quân nhân. Ảnh: BÌNH QUÁCH