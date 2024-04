Á quân ‘Sao Mai 2022’ An Thu An mời đạo diễn triệu view quay MV ‘Tứ thân’ 03/04/2024 17:29

(PLO)- Vũ Hồng Thắng, người đạo diễn những MV 'triệu view' đã được Á quân ‘Sao Mai 2022’ An Thu An mời thực hiện MV 'Tứ thân' của mình.

Ngày 3-4, Á quân dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2022 Thu An đã công bố MV Tứ thân với nghệ danh An Thu An.

Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong Dự án âm nhạc mang tên An sẽ được thực hiện trong năm 2024.

Trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai với dòng nhạc dân gian, vì thế An Thu An tiếp tục gắn bó với thể loại âm nhạc này trên con đường ca hát chuyên nghiệp của mình. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, mộc mạc, An Thu An rất có lợi thế khi thể hiện những ca khúc mang âm hưởng dân gian, đặc biệt là Bắc Bộ.

Ca sĩ An Thu An (trái) trả lời câu hỏi của báo chí.

Tên ca khúc cũng là MV được nhạc sỹ Phạm Việt Tuân sáng tác riêng cho An Thu An. Ca khúc được lấy chất liệu dân gian Bắc Bộ, được phối khí mới mẻ, hiện đại với tiết tấu nhanh, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

"Từ bé tôi đã được tiếp cận với âm nhạc dân gian nên bây giờ tôi muốn truyền tải năng lượng, vẻ đẹp của âm nhạc dân gian đến với công chúng, nhất là với công chúng trẻ!" - nhạc sĩ Phạm Viết Tuân nói.

Nội dung của MV Tứ thân mang màu sắc một câu chuyện tình nam - nữ với cái kết mở khơi gợi để người xem tự cảm nhận và rút ra cho mình những chiêm nghiệm riêng.

Màu sắc nghệ thuật trong MV được đầu tư bài bản và nghiên cứu kĩ lưỡng truyền thống văn hóa dân tộc. Đặc biệt là hình ảnh nữ chính - An Thu An ngồi dệt sợi tơ sen chứ không phải dệt vải như những concept thông thường.

Dệt tơ sen là một hình thức dệt từ sợi tơ của cành sen để mang đến những sản phẩm chất lượng. Hình thức dệt tơ sen này xuất từ làng dệt truyền thống tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, do nghệ nhân Phan Thị Thuận nghiên cứu.

Để quay MV, An Thu An đã mời đạo diễn Vũ Hồng Thắng để tạo nên "hình hài" đứa con tinh thần đầu tiên của mình vì được một người giới thiệu.

“Tôi gõ trên mạng và được biết anh Thắng là đạo diễn của các MV triệu view, khi xem đến MV Hết thương cạn nhớ thì tôi cảm thấy có sự tương thích không hề nhẹ, đúng gu của mình và cảm thấy cần phải trao thân gửi phận 'đứa con của mình' cho đạo diễn Vũ Hồng Thắng”- An Thu An nói.

Vũ Hồng Thắng là một cái tên khá nổi trong giới sản xuất MV khi anh từng đạo diễn những MV "triệu view" của các ngôi sao như Hà Anh Tuấn (See, Sing, Share), Hòa Minzy (Rời bỏ, Chấp nhận), Hương Tràm (Ngốc), Đức Phúc (Ta còn yêu nhau, Hết thương cạn nhớ), MV Cung đàn vỡ đôi (Chi Pu), MV Bông hoa đẹp nhất, Lời xin lỗi vụng về (Quân A.P)...

Trả lời PLO về việc lựa chọn địa điểm quay là sân khấu thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ, đạo diễn Vũ Hồng Thắng nói, ngay từ khi nghe bài hát anh đã hình dung ra địa điểm phù hợp và nơi diễn ra Tinh hoa Bắc Bộ, một chương trình anh đã xem đã được lựa chọn.

Hình ảnh của An Thu An trong MV.

“Khó khăn là địa điểm phải di chuyển xa. Có những lúc chúng tôi quay khi thời tiết lạnh 7-8 độ. Địa điểm quay ngoài trời, diễn viên lại phải đi chân đất nhảy dưới nước”- Vũ Hồng Thắng nói.

Nói thêm về dự án âm nhạc An, An Thu An cho biết: Dự án gồm năm bài hát và cả năm bài đều mang hơi thở dân gian đương đại. Đặc biệt, cả năm bài hát này đều có vũ đạo, hòa âm với tiết tấu mạnh để phù hợp với thị hiếu của công chúng trẻ.

“Quan trọng hơn cả, An là những ẩn ý của tôi muốn gửi đến mọi người về những giá trị của truyền thống, lồng vào đó những thông điệp về quảng bá du lịch văn hóa!" - An Thu An chia sẻ.