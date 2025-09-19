Nhà báo của VTV nhận cuộc gọi lừa đảo khi đang công bố chương trình cảnh giác với lừa đảo 19/09/2025 14:27

(PLO)- Nhà báo Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo (VTV) đã nhận được một cuộc gọi lừa đảo tại buổi công bố chương trình Cảnh giác 247.

Ngày 19-9, tại Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã diễn ra buổi công bố Series chương trình Cảnh giác 247.

Chương trình sẽ lên sóng 20g00 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV2, bắt đầu từ ngày 4-10-2025.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, hàng loạt vụ lừa đảo tài chính ngân hàng đã xảy ra với nhiều thủ đoạn tinh vi: Giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname), mạo danh cán bộ công an, tòa án, điện lực…lập các ứng dụng đầu tư "ma" kêu gọi lợi nhuận ảo, hay sử dụng công nghệ deepfake AI để chiếm đoạt tài sản.

Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước đã rơi vào bẫy, chịu thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

"Chương trình mang sứ mệnh trở thành một "lá chắn thông tin", giúp khán giả cảnh báo bằng cách kịp thời thông tin về các vụ việc lừa đảo mới nhất, vạch trần những chiêu thức lừa đảo tinh vi của các đối tượng bằng giải thích và phân tích của các chuyên gia về an ninh công nghệ và tâm lý học, hướng dẫn và trang bị kỹ năng cho người dân để phòng chống lừa đảo, biến những kiến thức khô khan thành cẩm nang an ninh dễ hiểu, dễ nhớ.

Giúp mỗi người dân có khả năng tự bảo vệ mình và cộng đồng"- đại diện êkíp chia sẻ.

Thượng tá Phạm Công Hải – Phó Trưởng Phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Thượng tá Phạm Công Hải – Phó Trưởng Phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết đây là chương trình rất hữu ích, góp phần tuyên truyền đến người dân các phương thức, thủ đoạn của loại hình tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển và ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội.

"Phương thức hoạt động và thủ đoạn phạm tội của tội phạm công nghệ cao, công nghệ số ngày càng phức tạp và gia tăng.

Trong thời gian qua chúng tôi đã đấu tranh, bóc gỡ và triệt phá nhiều đường dây tội phạm nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục hoành hành, nhắm đến mục tiêu là lừa đảo người dân thông qua việc mạo danh các tổ chức tài chính, ngân hàng...

Thông qua chương trình này, hy vọng mỗi người dân sẽ nắm bắt, cập nhật được các phương thức, thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, từ đó có biện pháp phòng tránh, ngăn chặn việc bị các đối tượng lợi dụng vào mục đích lừa đảo" - Thượng tá Phạm Công Hải nhấn mạnh.

Tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Thu Hà bất ngờ nhận được một cuộc gọi với thủ đoạn lừa đảo từng được nhiều lần cảnh báo.

Theo nhà báo Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo (VTV), trước đây, trên sóng phát thanh vào tối thứ Bảy hàng tuần, chương trình Kể chuyện cảnh giác từng để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều thế hệ khán thính giả, gắn liền với ý thức bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

Cũng tại sự kiện công bố chương trình, nhà báo Thu Hà đã nhận được một cuộc gọi lừa đảo. Đầu dây bên kia thông báo về việc gia đình chưa nộp tiền điện. Đây là thủ đoạn lừa đảo đã nhiều lần được các cơ quan chức năng cảnh báo.

Cảnh giác 247 áp dụng format phóng sự điều tra hiện đại theo lối Hồ sơ vụ án. Cụ thể, mỗi tập là một chuyên án độc lập, tái hiện tình huống có thật.

Trong đó, chuyên gia của ngân hàng, chuyên gia tâm lý và các cán bộ của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an - sẽ phân tích thủ đoạn, tâm lý tội phạm và nạn nhân.

Để tiếp cận tới đông đảo khán giả hơn nữa, chương trình cung cấp số điện thoại hotline để khán giả cung cấp thông tin, phản ánh các sự việc.

Bên cạnh đó, chương trình có sự tương tác trên đa nền tảng số theo kết cấu "trước – trong – sau" khi phát sóng. Mỗi chủ đề đều được giới thiệu, bình luận, phân tích và nuôi thông tin một cách bài bản, hấp dẫn trên các nền tảng số của VTV.