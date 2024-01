Ngày 4-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã ký văn bản gửi các sở, ngành và địa phương về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, Đồng Nai sẽ có ba điểm bắn pháo hoa gồm: TP Biên Hòa, TP Long Khánh và huyện Xuân Lộc vào đêm giao thừa (ngày 10-2-2024), thời lượng bắn 15 phút.

Màn bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm Tết Dương lịch 2024 tại TP Biên Hòa. Ảnh: VH

Địa điểm tại sân vận động trên địa bàn các địa phương và nguồn kinh phí thực hiện từ xã hội hóa.

Các địa phương tổ chức bắn pháo hoa có trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở VH-TTDL, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy.

Vũ Hội