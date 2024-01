Chiều 4-1, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận xác nhận vừa có thư Khen gởi Công an TP Phan Thiết sau đêm diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa chào năm mới 2024.

Thư Khen của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh PN

Thư Khen viết: Chương trình nghệ thuật và pháo hoa “Chào năm mới 2024" vào tối ngày 31-12-2023 đã khép lại Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh". Trong thành công đó, lực lượng Công an tỉnh nói chung và Công an TP Phan Thiết nói riêng đã góp phần rất lớn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an Bình Thuận chia nhau nhặt rác sau chương trình.

Tôi thật sự xúc động khi kết thúc chương trình, Công an TP Phan Thiết đã không quản ngại vất vả, mệt nhọc, tiếp tục huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện xong nhiệm vụ, cùng với lực lượng thanh niên tình nguyện tiến hành dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực diễn ra chương trình.

Sự cống hiến thầm lặng và chung tay của lực lượng Công an đã góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, đồng thời, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ”.

Hình ảnh rất đẹp của lực lượng Công an.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, tôi đánh giá rất cao và biểu dương sự nỗ lực của các đồng chí; hành động hết sức ý nghĩa này đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách; là niềm khích lệ, động viên để các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tỉnh Bình Thuận tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh chung, duy trì tốt phong trào “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”…

Nhóm thanh niên tình nguyện nhặt rác sau chương trình bắn pháo hoa.

Được biết, đêm 31-12-2023, Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2024” kèm bắn pháo hoa đã thu hút hàng ngàn người dân ở Phan Thiết và các vùng lân cận đến xem.

Do số lượng xem rất đông nên đã phát sinh tại địa điểm diễn ra chương trình rất nhiều loại rác thải, chủ yếu là các hộp nhựa đựng đồ ăn, chai nhựa, bìa cartoon, túi nilon...

Lực lượng Cảnh sát cơ động sau khi bảo vệ chương trình đã chung tay nhặt rác.

Ngay sau kết thúc chương trình, hàng trăm cán bộ chiến sỹ Công an TP Phan Thiết phối hợp cùng với một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận và một nhóm thanh niên tình nguyện đã ở lại dọn dẹp rác đến hơn 1 giờ sáng 1-1-2024 mới trở về.

Hình ảnh đẹp nói trên đã được chia sẻ, lan tỏa trên mạng xã hội tạo tình cảm, ấn tượng rất đẹp.

PHƯƠNG NAM