Gây án mạng khi đến nhà vợ cũ đòi xe máy 20/01/2026 16:29

(PLO)- Bị cáo và vợ đã ly hôn 5 năm, chiếc xe máy bị cáo để cho vợ chạy để đi làm và đưa đón con đi học nay đi đòi lại và gây ra án mạng ở đó.

Ngày 20-1, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Lâm 16 năm tù về tội giết người (khi bị cáo đến nhà vợ cũ đòi lại xe máy).

Bị cáo Lâm tại tòa ngày 20-1. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho mẹ bị hại 237 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và ngày công lao động của bị hại; buộc bị cáo cấp dưỡng hàng tháng số tiền 3,7 triệu/tháng nuôi mẹ bị hại đến khi bà qua đời.

Video: TAND TP Cần Thơ xét xử bị cáo Phạm Hoàng Lâm.

Theo cáo trạng, Lâm và chị PTĐ từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn vào năm 2020. Sau khi ly hôn, hai người ở hai nơi khác nhau nhưng cùng một phường ở Cần Thơ.

Vào khoảng 19 giờ ngày 3-2-2025, sau khi uống rượu và bia tại nhà, Lâm chạy xe máy đến nhà chị Đ để đòi lại chiếc xe máy đã đưa chị Đ sử dụng sau khi ly hôn.

Khi đi, do lo sợ người nhà của chị Đ đánh nên Lâm có mang theo một cây dao Thái Lan cất giấu trong túi quần phía sau để phòng thân.

Đến nhà chị Đ, Lâm thấy chiếc xe máy để phía trước nhà nên lấy hai cục gạch ống trên đường chọi về chiếc xe. Thấy vậy, chị Đ và mẹ ruột đi từ trong nhà ra nói chuyện thì Lâm cầm dao trên tay hù dọa nên chị Đ bỏ chạy.

Lúc này, anh PTL (bà con với chị Đ) đi ra can ngăn thì bị Lâm dùng dao đâm vào vùng thái dương… Anh L bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến sáng ngày 9-2-2025 anh L tử vong.

Sau khi gây án, Lâm bị người dân khống chế, bắt quả tang cùng cây dao gây án.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình bị hại yêu cầu Lâm bồi thường 66,27 triệu đồng về chi phí điều trị, mai táng và 234 triệu tiền tổn thất tinh thần. Lâm đã tác động gia đình bồi thường được 66, 27 triệu.