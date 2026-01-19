Chi tiết xã, phường ở Cần Thơ được chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch sang công chứng 19/01/2026 17:03

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch, chứng thực chữ ký người dịch từ UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP Cần Thơ.

UBND TP Cần Thơ đã chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng đối với UBND 15 xã, phường. Ảnh minh họa AI

Theo đó, UBND các xã, phường thực hiện chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng gồm UBND các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình, Thới An Đông, Bình Thủy, Long Tuyền, Hưng Phú, Ô Môn, Vị Thanh, Long Mỹ; UBND các xã Thạnh Xuân, Châu Thành, Đông Phước, Phú Tâm.

UBND các xã, phường thực hiện chuyển giao thẩm quyền chứng thực chữ ký người dịch sang tổ chức hành nghề công chứng gồm UBND các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình, Thới An Đông, Bình Thủy, Long Tuyền, Cái Răng, Hưng Phú, Ô Môn, Thuận Hưng, Thốt Nốt, Vị Thanh, Vị Tân, Long Mỹ, Vĩnh Châu; UBND các xã Trường Thành, Vĩnh Thạnh, Đông Phước, Phú Tâm, Thạnh Xuân, Châu Thành, Cờ Đỏ, Vị Thủy.

Đối với UBND các xã, phường còn lại trên địa bàn TP chưa thực hiện chuyển giao theo quyết định này khi thực hiện chứng thực giao dịch có trách nhiệm cập nhật dữ liệu theo đúng quy định tại Quyết định số 27/2025 ngày 31-10-2025 của UBND TP Cần Thơ ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn TP.

Cũng theo quyết định, việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực nêu trên bao gồm các loại việc quy định tại điểm c, d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 5 Nghị định số 23/2015 ngày 16-2-2015 (về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 280/2025 ngày 27-10-2025.

“Đối với các hồ sơ yêu cầu chứng thực của người dân mà UBND các xã, phường đã tiếp nhận trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì UBND các xã, phường tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật về chứng thực” – quyết định nêu.