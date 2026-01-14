Bắt hai người lái xe taxi đi trộm cà phê 14/01/2026 17:33

(PLO)- Lợi dụng cà phê của người dân phơi dọc tuyến đường quy hoạch, hai người đi taxi đã thực hiện hành vi trộm cắp rồi mang bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 14-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an xã Kon Braih thông tin đang điều tra vụ trộm cà phê của người dân phơi trên đường.

Theo thông tin, ngày 8-1, Công an xã Kon Braih tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Bảy (54 tuổi, trú thôn 1) về việc bị mất trộm cà phê đang phơi dọc tuyến đường quy hoạch thuộc thôn 1.

Hai nghi phạm tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kon Braih khẩn trương cử lực lượng xuống hiện trường, ghi nhận lời khai người bị hại, đồng thời rà soát, xác minh và khoanh vùng các trường hợp nghi vấn.

Qua các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với công an địa bàn lân cận, lực lượng chức năng xác định một xe taxi có dấu hiệu liên quan và mời những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, LĐM (38 tuổi, trú xã Ngọk Bay) khai nhận đã cùng NT (34 tuổi, trú xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) sử dụng xe taxi thực hiện hành vi trộm cà phê tại thôn 1, xã Kon Braih.

Sau đó, số cà phê này được mang bán tại một điểm thu mua ở phường Đắk Cấm, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện Công an xã Kon Braih đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.