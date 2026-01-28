Đồng Tháp: 2 vụ giăng bẫy điện diệt chuột làm chết người 28/01/2026 11:34

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ 2 vụ giăng bẫy điện diệt chuột tại ruộng lúa, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Ngày 28-1, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ giăng bẫy điện diệt chuột dẫn đến chết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng 26-1, bà LTCC (37 tuổi, ngụ xã Tân Long) đi qua khu vực ruộng lúa tại địa phương thì không may vướng vào bẫy điện, dẫn đến tử vong.

Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân tiếp xúc với vật dẫn điện, sau đó rơi xuống mương nước nội đồng và tử vong. Cơ quan chức năng xác định, bẫy điện do Huỳnh Văn Còn (45 tuổi, ngụ xã Tân Long) giăng mắc xung quanh khu ruộng lúa có diện tích khoảng 2.400 m².

Tại cơ quan công an, ông Còn thừa nhận muốn diệt chuột nhanh nên giăng bẫy dù biết rất nguy hiểm.

Dù biết bẫy điện diệt chuột rất nguy hiểm nhưng ông Huỳnh Văn Còn vẫn giăng bẫy, làm 1 người tử vong.

2 vụ giăng bẫy điện diệt chuột khiến 2 người chết và 1 người bị thương. Ảnh: CA

Trước đó, 1 vụ việc giăng bẫy điện diệt chuột khác cũng làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Cụ thể, ngày 21-1, Đặng Thành Trung (34 tuổi, ngụ xã Thường Phước) sử dụng bình điện, biến áp để giăng điện bẫy chuột tại cánh đồng ở xã Thường Phước.

Trong lúc kiểm tra bẫy, Trung bị điện giật do chính bẫy điện mình giăng mắc. Ông VTK (54 tuổi) đi thăm đồng phát hiện sự việc, đến cứu giúp thì bị điện giật và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Riêng Trung bị thương nặng ở bàn chân, được người thân đưa đến bệnh viện điều trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.