Khởi tố cụ ông dùng dây điện bẫy chuột khiến 2 người tử vong 23/09/2025 10:37

Ngày 23-9, VKSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Quang Hoe (79 tuổi, ngụ tại thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây) về tội giết người.

Vị trí hai người tử vong do điện giật. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ án, ông Trương Quang Hoe canh tác lúa trên thửa đất 736 m² tại xóm 4 (thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây) phát hiện ruộng bị chuột phá hoại nên đã dùng dây kẽm dẫn điện để diệt chuột.

Khoảng 21 giờ 30 phút 16-9, ba người đàn ông gồm ĐNP (28 tuổi), ĐPT (33 tuổi) và LVH (33 tuổi, cùng ngụ thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây) đến khu vực ruộng lúa của ông Hoe để bắn chim .

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, anh ĐNP phát hiện hai anh ĐPT và LVH tử vong trên ruộng lúa nên hô hoán người trợ giúp, ngắt công tơ điện nhà ông Hoe và trình báo cơ quan chức năng.

Theo kết quả giám định, nạn nhân tử vong do bị điện giật.