Đi bắn chim, 2 người tử vong trên ruộng lúa có sợi dây điện 17/09/2025 14:29

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ hai người đàn ông đi bắn chim tử vong trên ruộng lúa.

Ngày 17-9, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thụ lý vụ án và vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc hai người đàn ông tử vong tại ruộng lúa trên địa bàn.

Đi bắn chim, hai người đàn ông tử vong trên ruộng lúa. Ảnh: CA.

Trước đó, tối 16-9, ba người đàn ông gồm ĐNP (28 tuổi), ĐPT (33 tuổi) và LVH (33 tuổi, cùng ngụ thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây) đi bắn chim tại xóm 4, thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây.

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, anh ĐNP phát hiện anh ĐPT và LVH tử vong trên ruộng lúa nên trình báo cơ quan chức năng.

Hai người đàn ông tử vong nghi do bị điện giật.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vị trí hai người tử vong trên ruộng của ông TQH (ngụ thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây), gần nơi nạn nhân tử vong có dây điện nghi dùng bẫy chuột.