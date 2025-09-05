Vụ 2 nhân viên bị điện giật tử vong: Khởi tố chủ quán bar 05/09/2025 17:25

(PLO)-Ông Nguyễn Tuấn Đạt, chủ quán bar Bistro Fou, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh bị khởi tố sau vụ việc 5 nhân viên của quán này bị điện giật, trong đó 2 người bị điện giật tử vong.

Ngày 5-9, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt, chủ cơ sở kinh doanh Bistro Fou Beach Club để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động theo Khoản 2, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, bị can Đạt vi phạm trong công tác lắp đặt, sử dụng hệ thống điện tại cơ sở; đồng thời thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí, sử dụng lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, vào ngày 25-6-2025, tại quán bar bãi biển Bistro Fou, 5 thanh thiếu niên là nhân viên của quán bar Bistro Fou đang dọn dẹp tại khu vực bể nước trước sân khấu chính của quán bar Bistro Fou (cả 5 người đều đứng dưới nước) thì bị điện giật.

Phát hiện sự cố, những người xung quanh đã cắt điện, kéo các nạn nhân ra khỏi bể nước và gọi cấp cứu. Tuy nhiên sau đó đã xác định 2 nhân viên tử vong, 3 nhân viên bị thương.

Theo công an tỉnh Quảng Ninh, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong việc tuân thủ chặt chẽ quy định về an toàn lao động, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người lao động.