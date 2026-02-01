Bắt giữ tài xế xe bán tải đánh người sau va chạm giao thông, nạn nhân tử vong 01/02/2026 11:09

(PLO)- Sau va chạm giao thông tại ngã tư ở Tây Ninh, một tài xế xe bán tải đã hành hung người đàn ông 64 tuổi, khiến nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Ngày 1-2, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ tài xế Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh). Nhật bị bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa 30-1, Mai Anh Nhật điều khiển xe bán tải chở con gái đi học, lưu thông từ ngã tư Hậu Nghĩa hướng về xã Hòa Khánh. Khi đến giao lộ giữa đường ĐT825 và đường Ba Sa – Gò Mối, Nhật giảm tốc độ để chờ đèn tín hiệu giao thông.

Cùng thời điểm, ô tô do ông NVH (64 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển chạy cùng chiều đã vượt lên bên trái và xảy ra va chạm với cửa phía tài xế xe của Nhật. Sau va chạm, hai bên xuống xe để giải quyết sự việc.

Tài xế xe bán tải đánh người đàn ông lái ô tô 7 chỗ gục giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Trong lúc nói chuyện, Nhật bất ngờ dùng tay đánh ba cái vào vùng thái dương ông H, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chưa dừng lại, Nhật tiếp tục đá thêm một cái vào hông trái ông H làm người này bất tỉnh.

Thấy nạn nhân bất tỉnh, Nhật cùng những người xung quanh đã đưa ông H lên xe bán tải chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, ông H nhập viện trong tình trạng xuất huyết não rất nặng và được chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Sau khi Mai Anh Nhật bị bắt giữ, đến tối 31-1, ông NVH tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy do vết thương quá nặng.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đồng thời xem xét các dấu hiệu pháp lý liên quan để xử lý theo đúng quy định.