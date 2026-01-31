Tài xế xe bán tải đánh tài xế ô tô 7 chỗ bất tỉnh sau va chạm giao thông 31/01/2026 19:36

(PLO)- Một clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh tài xế ô tô 7 chỗ bị tài xế xe bán tải liên tục đá vào đầu, mặt, bụng, gục bất tỉnh giữa đường sau va chạm giao thông.

Chiều 31-1, Công an xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác minh, điều tra vụ việc một tài xế ô tô 7 chỗ bị hành hung dẫn đến nguy kịch, xảy ra trên địa bàn. Vụ việc được ghi lại trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 30-1, tài xế ô tô du lịch 7 chỗ màu đen, biển số TP.HCM, lưu thông cùng chiều với một ô tô bán tải màu trắng, biển số Long An (cũ) trên tuyến đường 825, đoạn qua địa phận xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông cầu Ba Sa, hướng đi Quốc lộ N2 (xã Hòa Khánh), tài xế ô tô 7 chỗ dừng xe chờ đèn đỏ thì bị ô tô bán tải kè sát gây va chạm. Sau đó, tài xế bán tải bước xuống xe, chặn đầu ô tô 7 chỗ. Chỉ ít giây sau, tài xế ô tô 7 chỗ cũng mở cửa bước xuống để trao đổi.

Tuy nhiên, chỉ nói với nhau vài câu, tài xế ô tô bán tải bất ngờ lao vào tấn công, liên tục đá vào đầu, mặt và bụng nạn nhân khiến người này gục xuống đường, nằm bất động.

Tài xế xe bán tải liên tục đấm đá tài xế ô tô 7 chỗ bất tỉnh giữa đường. Ảnh cắt từ clip.

Dù nạn nhân đã mất khả năng kháng cự, tài xế xe bán tải vẫn có hành động định tiếp tục hành hung nhưng bị người dân xung quanh phản ứng, can ngăn.

1 thanh niên đi đường phát hiện sự việc, cố gắng đỡ nạn nhân dậy nhưng không thành.

Sau đó, nhiều người đã hỗ trợ đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu, rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) do tình trạng nguy kịch.

Hiện Công an đang củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.