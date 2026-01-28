Video: Xe đầu kéo chuyển làn, chèn ép ô tô 7 chỗ trên đường 28/01/2026 11:34

(PLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, mời tài xế xe đầu kéo liên quan clip lan truyền trên mạng xã hội về hành vi chuyển làn, chèn ép ô tô.

Theo hình ảnh từ clip, xe đầu kéo mang biển số 50RM-064… lưu thông trên đường Đỗ Mười theo hướng từ vòng xoay cầu vượt Bình Phước về vòng xoay An Lạc. Khi đến gần khu vực cầu vượt An Sương, phương tiện này nhiều lần chuyển làn đột ngột, chèn ép ô tô 7 chỗ đi cùng chiều.

Trao đổi với PV, anh NMH (tên viết tắt, tài xế ô tô 7 chỗ) cho biết thời điểm đó anh đang chở con đi học. Khi anh bật đèn tín hiệu xin vượt để rẽ vào đường Lê Quang Đạo thì bị tài xế xe đầu kéo chèn ép liên tiếp hai lần, buộc anh phải giảm tốc để tránh va chạm.