Cần Thơ: Có phó chủ tịch xã, cán bộ không am hiểu đất đai, nhận hồ sơ nhưng không ra phiếu nhận 02/12/2025 18:58

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ cho biết sẽ làm việc trực tiếp với những cán bộ đã được hướng dẫn nhưng vẫn chưa làm được, nếu cần thiết sẽ biệt phái hoặc rút những người này ra khỏi vị trí.

Chiều 2-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP để thảo luận về nhiều nội dung, trong đó có dự thảo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ chiều 2-12. Ảnh: NHẪN NAM

Thảo luận tại đây, ông Đoàn Quốc Thật, Bí thư Đảng ủy phường Long Mỹ, nêu ý kiến về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính đất đai.

Theo đó, ông cho biết trên Cổng dịch vụ công quốc gia, TP Cần Thơ trễ hạn khoảng 1.220 hồ sơ. Trong khi báo cáo chưa đánh giá về lĩnh vực đất đai, như đo đạc, cấp đổi, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đây là việc mà khi tiếp xúc cử tri người dân phản ánh nhiều.

Từ đó, ông Thật đề nghị phải đưa vào báo cáo đánh giá về hạn chế này xem nguyên nhân do đâu để có giải pháp để hướng tới làm tốt hơn.

Thông tin tại cuộc họp, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường (NN&MT), cho biết về hồ sơ đất đai, toàn ngành nông nghiệp còn tồn 1.120 hồ sơ. Đây là những hồ sơ tồn khi mới sáp nhập, có hai tháng Văn phòng Đăng ký đất đai không hoạt động được do chưa chính thức thành lập, sau khi thành lập thì vướng vấn đề con dấu.

“Số tồn ban đầu là như vậy, khi trễ hạn thì trên hệ thống báo chứ thời điểm này không còn hồ sơ tồn mà chỉ có hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Từ ngày 1-7 đến nay ngành đã xử lý 72.000 hồ sơ” – ông Chân nói.

Cũng theo ông Chân, qua theo dõi, trao đổi với các xã, hồ sơ của ngành NN&MT ở Văn phòng đăng ký đất đai không còn tồn, lượng tồn vẫn trong thời hạn xử lý nhưng hồ sơ ở các xã tồn rất nhiều, có những xã tồn trên 100 hồ sơ.

Lý do là phó chủ tịch xã phụ trách lĩnh vực hoặc cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai không am hiểu về đất đai nên không dám xử lý; khi nhận hồ sơ của dân có hiện tượng nhận nhưng không ra phiếu nhận, tức là chừng nào xử lý được thì mới ra phiếu nhận để xử lý luôn, giảm lượng tồn.

“Đây là điều đáng lo, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn, cầm tay chỉ việc. Khi cán bộ của Bộ NN&MT cử người xuống TP Cần Thơ ba tháng, chúng tôi mở lớp tập huấn cho 103 xã nhưng việc này cũng không giải quyết căn cơ được vấn đề. Một số xã làm rất tốt nhưng cá biệt có xã còn tồn đến 120 hồ sơ… Chúng tôi đã nắm thông tin và sẽ lập đoàn đi làm việc với các địa phương" – Giám đốc Sở NN&MT nói.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh, đề nghị giám đốc Sở NN&MT gửi văn bản cho Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Thành ủy về những trường hợp cán bộ đã được tập huấn, hướng dẫn nhưng vẫn chưa làm được để có buổi làm việc riêng. Trường hợp cần thiết sẽ biệt phái hoặc rút những người này ra khỏi vị trí.