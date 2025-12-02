Bí thư Cần Thơ: 'Phải chắt chiu, tiết kiệm từng cơ hội, máu lửa trong việc phát triển của TP' 02/12/2025 18:29

(PLO)- Theo Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030 có ý nghĩa rất quan trọng, định hình không gian phát triển, kế hoạch phát triển, động lực phát triển của TP.

Chiều 2-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP để thảo luận về các nội dung, gồm Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ TP giai đoạn 2025 – 2030.

Đồng thời cho ý kiến về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026 – 2030; dự thảo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; cho ý kiến về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Bí thư Lê Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Kiểm tra, giám sát hướng vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, BCH Đảng bộ TP đã thống nhất cao thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là Ủy ban Kiểm tra các cấp, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thật nghiêm túc Chương trình này với tinh thần chủ động, quyết liệt, bài bản, khoa học và thực chất, với 3 định hướng lớn.

Cụ thể, kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và các nghị quyết chuyên đề của BCH, Ban Thường vụ, gắn với việc thực thi công vụ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nội dung kiểm tra, giám sát phải hướng vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, nơi có nhiều đơn thư, dư luận xã hội quan tâm, tập trung vào những chương trình, dự án trọng điểm có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống Nhân dân.

Cùng đó, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa phòng ngừa là chính với việc xử lý nghiêm minh khi có vi phạm; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc ngay từ khi mới manh nha, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

“Đối với TP chúng ta, trên thực tiễn hiện nay sáp nhập ba địa phương, các vụ việc còn tồn đọng rất nhiều, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian sớm nhất để cả hệ thống tập trung vào xây dựng, triển khai kế hoạch giai đoạn 2026-2030” – Bí thư Thành ủy lưu ý.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, Bí thư Lê Quang Tùng cho rằng, đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, nội dung này có ý nghĩa định hình không gian phát triển, kế hoạch phát triển, động lực phát triển của TP trong giai đoạn tới đây.

Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

"Chắt chiu từng cơ hội và phải máu lửa hơn"

“Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt sâu sắc tinh thần Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030, không chỉ là một bản kế hoạch hành chính, mà là một bản thiết kế tổng thể, là một định hướng cho TP trong bối cảnh mới khi có không gian rộng lớn hơn, yêu cầu cao hơn, cũng như là những đòi hỏi mới hơn về đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện” – Bí thư Cần Thơ nhấn mạnh.

Chỉ đạo về việc này, Bí thư Thành ủy yêu cầu làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch, tầm nhìn, đổi mới tư duy, định hình phát triển của TP.

Trong văn kiện của Đại hội Đảng bộ TP đặt quyết tâm rất cao là xây dựng TP là trung tâm, là động lực của vùng ĐBSCL, vì vậy những mục tiêu tăng trưởng của TP phải cao, phải dẫn đầu…Vì thế, việc thay đổi suy nghĩ, nhận thức, tầm nhìn của cán bộ, đảng viên nhất là trong BCH, người đứng đầu các cơ quan đối với việc xây dựng kế hoạch này là những đòi hỏi rất cấp bách.

Cạnh đó, phải tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, không phải giảm nông nghiệp mà tăng trưởng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng lên, phải thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa…

“Từ cán bộ đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương phải chắt chiu, tiết kiệm từng cơ hội một, phải máu lửa trong việc phát triển của TP; làm thế nào mỗi cơ hội đến cho TP thì phải tranh thủ giữ lại, tranh thủ phát triển”- Bí thư Cần Thơ nói.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu phải đi kịp với nhận thức mới, đó là ứng dụng khoa học công nghệ và và chuyển đổi số. TP chúng ta phải là TP thông minh, đô thị thông minh…